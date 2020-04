El CoBooks-Club-20, el club de lectura de l'Associació cultural Miligramo, reuneix més de 40 persones a la primera sessió

L'Associació cultural Miligramo ha celebrat la seva primera sessió del club de lectura de "minificció" que ofereix gratuïtament mitjançant la plataforma Webex els dies 28 i 29 de març amb gran èxit de participació. Els dos fundadors, Ahmed Sabbabi i Carles Buixó, van introduir els motius pels quals varen crear l'agrupació i els valors que persegueixen, que són: difusió cultural (en tots el àmbits), altruisme i responsabilitat. Tot això ho aniran acomplint amb diferents accions com aquest club de lectura durant el confinament i més endavant amb la revista cultural Miligramo. Aquesta revista no només publicarà investigacions sobre escriptors i escriptores poc difosos al nostre país, sinó que també vol projectar joves escriptors i escriptores, a més, celebraran un concurs de "minificció" (incloent format vers poètic) en honor a Adrià Ciurana i Geli, el nét de Maria Àngels Anglada, qui tenia una estreta relació d'amistat amb un dels fundadors.

En Carles i l'Ahmed, alt empordanesos de cap a peus, asseguren que aquest projecte no seria possible sense els seus col.laboradors/es, qui han apostat per aquest projecte de manera desinteressada: en Jordi Claveria (Comoyoko), la Paula Guardans, en Lluís Cintas, en Sergi March, l'Àlex Fischer i l'últim fitxatge, en Gerard Pujades, tots amb vincles a l'Empordà.

El diumenge 29 de març, després de l'èxit del dia naterior, van oferir un monogràfic de Juan José Arreola, qui dona nom a la revista pel conte del "Prodigioso miligramo". No obstant això, asseguren que seguiran amb el Cobooks-Club-20 fins que duri el confinament per tal de poder oferir un lloc telemàtic on poder compartir opinions, siguin literàries o no.

Ja estan treballant en la sessió del 4 i 5 d'abril, on comentaran microrelats de Pía Barros o Rafael Pérez Estrada, entre d'altres, a més ens avancen que sortejaran en directe dues subscripcions a la Revista Miligramo.