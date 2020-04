«Llibreries Obertes» té bona acollida entre llibreries i lectors de la comarca

L'objectiu de la campanya sense ànim de lucre Llibreries Obertes és «salvar les nostres llibreries i el llibre en català», asseguren els seus impulsors. Es marquen un mínim de vendes durant el confinament: 30.785 llibres, els que es vendrien durant un dia a tot el territori. Només cal dir que el març de l'any passat, se'n van vendre 800.412 volums.

A la comarca, ja hi ha cinc punts de venda que s'han sumat a la proposta. A Figueres, la llibreria La Bookman, l'Edison i Abacus; a l'Escala, la llibreria Vitel·la i, finalment, a Vilamalla, Llibres Text. El procediment és molt senzill. El lector connecta amb el web llibreriesobertes.cat, tria el llibre del catàleg de més de sis mil títols, selecciona la llibreria de capçalera, fa la comanda i la plataforma avança els diners íntegres a la llibreria. Els llibres es recolliran quan l'establiment torni a obrir la persiana.



No és una solució màgica però ajudarà

Malgrat que és molt aviat encara per fer-ne una valoració, el llibreter Eloi Salvat, de la llibreria Edison, reconeix que «tot i el ressò mediàtic que ha tingut no és una solució màgica, però ajudarà a pal·liar una mica les primeres urgències econòmiques». Del mateix parer és l'editora i llibretera Gemma Garcia, de la llibreria Vitel·la​: «Ara és hora de sumar i totes les iniciatives que ajudin a reconstruir ens semblen bones». Davant certes veus contràries que s'han pogut sentir, Garcia explica que «cal deixar espai i respectar iniciatives endegades amb bona fe» com aquesta. En aquest sentit, aquest dilluns passat, totes les llibreries sumades a la campanya ja podien veure si hi havia hagut compres, tal com els havien avançat alguns clients habituals. Per la seva banda, el llibreter Franchu Llopis, de La Bookman, a Figueres, també veu positiva la iniciativa. "Qualsevol proposta que incentivi que no pari de funcionar el sector del llibre és benvinguda". De fet, ja han rebut contactes de clients que els donen suport i estan avançant les compres de Sant Jordi, amb la voluntat de donar-lis recolçament. Ells, com molts altres punts de venda, també se'ls troba a la plataforma Libelista.



Tot mantenint el contacte

La imaginació dels llibreters per mantenir el contacte amb els seus clients és també lloable i, en aquest punt, les xarxes també els són de gran ajuda. En aquest sentit, el mateix Franchu Llopis, de La Bookman, per exemple, va fer un Facebook Live la setmana passada per compartir recomanacions i parlar del sector del llibre. També la llibreria Edison continua penjant fragments de llibres, a manera de reflexió en aquests temps difícils de qualificar.