Òmnium Cultural engega un 'Esprint Solidari' per recaptar recursos contra el coronavirus

Òmnium Cultural engega aquest dilluns, i fins al 9 d'abril, una gran marató de país que han batejat com a 'Esprint solidari' en què recaptarà recursos per fer front al coronavirus. Concretament, per cada euro que aportin els socis i simpatitzants, l'entitat n'aportarà un altre, fins a 100.000 euros. La campanya servirà per a donar suport a quatre projectes concrets: 'Resposta coronavirus!", dels equips d'investigació i assistència de l'Hospital Clínic de Barcelona; l'assaig clínic #JoEmCorono, dels doctors Oriol Mitjà i Bonaventura Clotet; la campanya de donacions per a material sanitari, del Col·legi de Metges de Barcelona i la Fundació Àngel Soler Daniel; i la recaptació i distribució de menjar que gestiona el Banc d'Aliments.

El president, Jordi Cuixart, ha assenyalat que la comunitat científica és la que aconseguirà trobar una sortida a aquesta crisi sanitària. En la mateixa línia s'ha expressat el vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, ha reivindicat "actuar amb les eines del segle XXI" des de Catalunya i "mobilitzar-se a favor de la ciència i amb solidaritat" en un moment en què l'Estat "actua amb formes pròpies del segle XIX, amb llenguatge militar i bèl·lic, amb l'ús dels Borbons i amb recentralització". Mauri demana fer "un esprint solidari" que estigui liderat per Òmnium Cultural, amb "l'expertesa" en "lideratge civil i micromecenatge".

L'entitat presidida per Jordi Cuixart creu que exercir aquest paper li correspon "com a entitat cívica amb més socis del país". De fet, ha aturat els projectes regulars per abocar-se en la lluita contra la pandèmia. I és que des d'Òmnium estan convençuts que la mobilització ciutadana "és més imprescindible que mai, encara que ara s'hagi de fer des de casa".

Les persones que vulguin fer una aportació o vulguin informar-se dels projectes ho podran fer a través de la web de l'Esprint Solidari. L'aportació d'Òmnium, de fins a 100.000 euros, sortirà de tots aquells projectes que l'entitat s'ha vist obligada a aturar a conseqüència de la crisi sanitària i la petició d'experts i institucions de quedar-se a casa.