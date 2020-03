Creadors abocats a la xarxa: "Sense cultura no podem viure"

Sols, en família o en un pis compartit, artistes i creadors catalans gestionen el confinament d'aquestes setmanes de manera desigual. A alguns, com Ramon Mirabet, els està costant "enfrontar-se" a la creació, però no així oferir concerts diaris a través de la xarxa.

Els equipaments culturals no són els únics que han desplaçat la seva activitat al món virtual, i molts autors estan sent actius i enginyosos a l'hora de bolcar-hi creacions i participar d'accions per alleugerir la reclusió i fer-la més alegre als altres: "Sense cultura no podem viure", proclama actriu i directora Anna Roca. Al respecte, la dramaturga Marta Buchaca demana que quan tot això passi alguns tinguin clar que no es pot retallar en salut, "però tampoc en cultura".

Poc visible a les xarxes socials i "lluny de sentir-se com un 'instagramer'", Ramon Mirabet creu que era el moment d'oferir mitja hora de música diària als seus seguidors i alhora entretenir-se durant el confinament. Unes 20.000 persones s'han connectat cada dia als seus directes d'Instagram, per on hi han passat convidats com La Pegatina, Miki Núñez, Edurne o Rozalén. "M'ha donat el caliu de la gent i la sensació que encara soc músic", diu Mirabet des d'un pis que beneeix que tingui balcó.

Aquests concerts online li han servit també per evitar compondre cançons a partir d'un batibull de sensacions que no havia viscut fins ara. "M'ha costat molt enfrontar-me a la guitarra o al paper en blanc aquests dies. He anat sentint moltes coses a dins i em feia por escriure alguna cosa", confessa Mirabet.

Mirabet ha rebutjat alguns ingressos que li oferien per vídeos o campanyes durant l'estat d'alarma, perquè "no farà res per diners" aquests dies des de casa. "L'art s'ha de pagar, però si faig directes a Instagram és perquè em ve de gust. No penso en què la cultura s'hagi de pagar ara, el meu company de pis treballa a la UCI i ho està fent gratis". Això sí, quan passi tot, demana "que tothom vingui als concerts".



La cia Anna Roca "experimenta" a la xarxa

Com tots els esdeveniments, la Mostra d'Igualada ha hagut de suspendre la seva 31a edició. La companyia de teatre Anna Roca hi havia d'estrenar l'espectacle 'Valentina Quàntica', una producció teatral sobre empoderament femení, ciència i emergència climàtica. "O buscàvem alguna manera de donar vida o era una mica trist. Amb l'equip ens estem reinventant a partir de les xarxes", explica l'actriu i directora Anna Roca. Ofereixen experiments que formen part de l'espectacle a través de YouTube. "Primer coneixeran els experiments i els personatges, i llavors tindran, esperem, la oportunitat de venir al teatre i conèixer-los en directe", explica Roca.

A nivell econòmic i logístic, confessa que "ho estan portant fatal", perquè tot el que fan ara és gratuïtament, "només faltaria". "El que volem és arribar a les famílies i ajudar als nens i nenes a què se'ls faci més fàcil estar tancats a casa", assegura. No obstant, es dirigeix als infants: "Quan acabi tot això, que vinguin al teatre, perquè llavors ens han d'ajudar ells a nosaltres".



Roca també ha impulsat la iniciativa

#UnConteiaDormir, que inicialment va crear per explicar una història als alumnes de la seva escola de teatre a Olot. Quan va veure que a través d'Intsagram podia arribar a molta més gent, no va dubtar en llançar-se a un format al qual no hi estava acostumada. "Em passo tot el dia mirant els missatges i intentant apuntar tots els noms dels nens. Veus com d'important és per a ells aquests deu minuts de contes que fem cada dia", explica.

"Què és el que consumeix més les famílies, els adults, els avis aquests dies? Cultura", respon Roca. Per això, només espera que ens n'adonem que "sense cultura no podem viure". "Espero que després d'haver acompanyat en aquest confinament, a la cultura se la valori molt més", resumeix l'actriu.



Exercicis literaris amb Marta Gracia

El primer cap de setmana de confinament l'escriptora Carla Gracia, autora de 'L'abisme' i 'Set dies de Gràcia', va preguntar-se de quina manera podia ajudar algú i què podia aportar en aquests moments. Creu, com molts companys de professió, que aquest és "un moment en què la cultura pot demostrar el seu valor" i que "és fonamental per viure".

"A mi no em preocupava quedar-me tancada a casa perquè jo hi treballo moltes hores i mai em sento tancada: mentre escric amb l'ordinador o la llibreta marxo als mons sobre els que estic escrivint sigui a un mar, al mig d'una muntanya o amb pirates al Carib". Gracia va decidir que seria positiu poder aportar "aquest punt de llibertat" que té quan escriu "a les persones que no se senten tan tranquil·les d'estar tancades a casa i que puguin estar vivint aquest moments amb angoixa i ansietat".

Gracia, que també és professora d'escriptura al Laboratori de Lletres, va pensar en un primer moment que oferir classes podria ser molt més pesat i finalment va proposar un exercici literari, a través de les seves xarxes socials de dilluns a divendres, centrat en diàlegs, la construcció de personatges, les descripcions...

Considera que la iniciativa d'escriure aquests textos aporta als altres "una rutina enmig d'aquesta confusió. Cada dia saps que tens aquell petit exercici que pots fer d'escriptura per divertir-te, entretenir-te, aprendre i pel que tu vulguis". Admet que es passa tres o quatre hores al dia contestant els textos que li envien.



La cultura, confinada a les xarxes

"De seguida tothom s'hi va abocar molt, i jo entenc que en una situació així tothom faci el que pugui". La dramaturga i directora Marta Buchaca prefereix "no jutjar" de moment si és bo o no que bona part del món cultural s'hagi bolcat a produir o publicar continguts de forma gratuïta a Internet. "A mi em salva poder posar als meus fills una obra de teatre!", reconeix. El que sí "s'ha demostrat", opina, és que la gent necessita cultura. "Hi ha una súper oferta i tothom l'està consumint". "M'agradaria que després d'això, tinguéssim clar que no es pot retallar en salut, és clar, però tampoc en cultura", conclou.

Des del seu confinament, l'autora es manté activa i ha aconseguit recuperar el pols creatiu després d'uns primers dies en què la situació l'havia paralitzat una mica. Va ser una de les primeres autores de renom a sumar-se a la iniciativa '#coronavirusplays', llançada per Jordi Casanovas, convidant a escriure peces teatrals curtes (monòlegs) i penjar-les a la xarxa perquè qui volgués les interpreti. De fet Buchaca ha estat prolífica i en pocs dies ja n'ha creat i publicat tres, de monòlegs. "Bé, són tres escenes que vaig escriure en mitja hora cadascuna", diu amb modèstia i remarcant que està avesada a "l'escriptura automàtica".

Professionalment, Buchaca creu que malgrat tot ha tingut "sort", perquè l'aturada pel coronavirus ha arribat just després d'acabar les funcions del seu darrer espectacle, 'Rita' i també havia culminat el rodatge de 'Sólo una vez' la versió cinematogràfica de la seva obra 'Només una vegada', dirigida per Guillermo Ríos. Això sí, com a docent a l'ESCAC ha vist com s'aturaven les classes i també el rodatge del film que realitzen els alumnes de quart curs.

Des d'un despatx improvisat a casa, i després d'uns dies d'adaptació a la situació i la nova rutina familiar no sempre fàcil, l'autora segueix escrivint la seva nova comèdia. "És molt d'hora per parlar del coronavirus", respon quan se li pregunta si el confinament i les seves conseqüències hi apareixeran. "No anirà d'això", reitera, però concedeix que en tractar-se d'una obra escrita des del present, els seus personatges es veuran esquitxats d'una manera o d'una altra per la realitat.