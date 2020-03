'Siento que vuela', primer single del nou disc de Judit Neddermann

Encara no es coneix el nom del nou disc de Judit Neddermann, però sí el del seu primer single: 'Siento que vuela'. Així ho ha revelat la cantant aquest divendres, el dia del seu aniversari, a través de les xarxes socials. L'artista ha anunciat que publicarà la cançó el proper 3 d'abril, com a avançament del seu nou àlbum, un treball que arriba precedit per l'èxit del 'Nua' (Satélite K), publicat l'any 2018. I si les actuals restriccions davant l'epidèmia del coronavirus no ho impedeixen, Neddermann presentarà les cançons del nou disc el proper 15 de maig a la Sala Barts dins del festival Guitar Bcn. Per ara, l'actuació es manté en cartell.

"Avui és el meu aniversari i el regal que em faig és anunciar que el primer single d'aquest nou disc surt la setmana que ve. És una cançó composada amb l'Arnau Figueres i tinc infinites ganes de que voli i l'escolteu!", exclama la cantant al seu compte de Twitter. Neddermann ha acompanyat l'anunci amb una imatge misteriosa on apareix el seu rostre difuminat darrere d'una tela.