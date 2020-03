La Schubertíada suspèn el concert de Sheva Tehoval & Daniel Heide pel coronavirus

La Schubertíada de Vilabertran, ha cancel·lat el concert de clausura del Cicle Schubert Lied d'enguany, que havia de presentar la soprano Sheva Tehoval i el pianista Daniel Heide, el 2 d'abril a l'Auditori de Barcelona, en compliment de la pròrroga de 15 dies de l'estat d'alarma decretat pel govern arran del coronavirus.

Pel que fa a la devolució de l'import de les entrades, ha informat que les persones que les hagin comprat per Internet, rebran la devolució automàtica de l'import directament a la targeta de crèdit amb què varen fer la compra. Des del Festival es contactarà amb les persones que les hagin comprat a través de l'Associació Franz Schubert per tramitar la devolució de l'import de les entrades. Per resoldre qualsevol dubte es pot fer una consulta a través del correu electrònic info@schubertiada.cat o del telèfon 673 73 23 57