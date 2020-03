Peralada estreny llaços de solidaritat i combat l'aïllament a ritme de 'Resistiré'

Tot va començar dies enrere quan Josefina Martínez, veïna del centre de Peralada, va adonar-se, al veure moltes iniciatives arreu del país, que al poble no es feia res i va decidir posar-se en marxa. Així va començar a movilitzar a través de l'aplicació Whatsapp perquè, tothom qui vulgués, a les 8 del vespre sortís als balcons o a les finestres amb la cançó 'Resistiré' del Duo Dinámico. «Primer vam ser quatre però ara ja som molts», assegura. Tants que superen les vint-i-cinc famílies i el moviment va in crescendo i hi ha molta creativitat, ja que alguns, fins i tot, fan coreografies.

«En els pobles, la gent té les cases més grans que a la ciutat, és veritat, però ens quedem molt aïllats els uns dels altres i cada dia que passa encara te'n sents més», justifica Martínez qui ella s'està amb el seu marit i un dels seus fills. Aquesta acció, diu Martínez, serveix perquè se sentin acompanyats i, a la vegada «per agrair a tothom -entre ells els professionals del CAP Albera Salut de Peralada, tota la feina que fan perquè nosaltres tinguem una vida més agradable». Els darrers dies, fins i tot, s'hi ha sumat els serveis municipals fent sonar els clàxons dels seus vehicles.

Josefina Martínez també ha volgut penjar aquesta pancarta a casa seva per no oblidar aquest missatge tan important.