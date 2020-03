Un milió d'euros per a comprar llibres, documents i audiovisuals per a les biblioteques gironines

Un milió d'euros per a comprar llibres i documents per a les biblioteques gironines

Un milió d'euros per a comprar llibres i documents per a les biblioteques gironines EMPORDA.INFO

La Diputació de Girona ha convocat el concurs públic per a la compra de llibres, documents sonors i audiovisuals de les biblioteques de les comarques gironines per un valor d'un milió d'euros. La institució ha decidit mantenir el seu programa d'adquisició de fons bibliogràfic i audiovisual, com també han fet altres organismes, amb la intenció de donar suport al sector cultural de l'edició, en un moment d'incertesa pels efectes que pugui provocar la situació d'emergència sanitària originada pel coronavirus. El contracte serà per un any prorrogable a un altre.

A partir del moment en què es va ordenar el tancament generalitzat de les biblioteques públiques, el Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona també ha estat treballant de manera coordinada amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i els responsables de la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i les Biblioteques de Barcelona per recuperar progressivament els serveis de manera telemàtica i així poder continuar prestant els serveis bàsics essencials, com l'accés a la biblioteca digital #eBiblioCat o l'atenció a través de les bústies corporatives i a través de les xarxes.

La situació actual ha provocat que la biblioteca digital #eBiblioCat hagi incrementat les visites en un 500 % i el préstec de llibres electrònics hagi crescut un 150 % en els darrers dies. Per garantir un funcionament òptim d'aquest servei en el futur, s'han aplicat diferents mesures. Per una part, l'accés a #eBiblioCat a tota la ciutadania gràcies a la implementació d'una solució tecnològica oferta per la Diputació de Barcelona, que permetrà que els usuaris que actualment no disposin de carnet de biblioteca s'hi puguin registrar igualment de manera automàtica. Aquest registre automàtic el podran realitzar els majors de 14 anys a través d'aquest formulari. Per l'altra, el Departament de Cultura ja ha aprovat la contractació immediata de més títols i llicències d'ús per un valor de 120.000 euros.

Actualment, #eBiblioCat compta amb una col·lecció de més de 100.000 documents digitals com llibres electrònics, audiollibres, música, pel·lícules i documentals, enciclopèdies generals de referència i d'informació sobre temes mèdics, o cursos d'anglès, entre molts altres.

En paral·lel i en previsió del desenvolupament dels esdeveniments i l'allargament de les mesures actuals, el Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona i de les altres institucions implicades estan dissenyant diferents accions de foment de la lectura a la xarxa per contribuir a la iniciativa del sector cultural #LaCulturaACasa. Es preveuen accions per al públic general, el públic infantil i la comunitat educativa.