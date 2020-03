Els gràfics de la premsa de Figueres se solidaritzen amb el Festival Còmic

El col·lectiu de gràfics de la premsa de Figueres ha volgut donar el seu suport als amics del Festival Còmic amb una fotografia on apareixen cadascun d'ells, per no perdre l'oportunitat de fer un homenatge "de nassos" al Festival. Va ser un gest espontani que va sorgir entre tots ells i que han compartit a les xarxes social per mostrar la seva solidaritat vers la situació crítica que també viuen els programadors del Festival ja que han hagut de suspendre l'edició d'enguany que es feia coincidint per Setmana Santa, a causa del coronavirus. En un moment en què riure, malgrat la situació de crisi, es fa més necessari que mai, els gràfics de Figueres han volgut fer costat als organitzadors, des del seu propi confinament.

Malgrat la suspensió del Festival Còmic, es reprogramaran alguns dels espectacles per al mes de setembre d'aquest 2020 dedicant una setmana a l'humor, des de a Figueres, amb espectacles ja confirmats d'artistes com Peyu i Quim Masferrer, entre d'altres. És impossible calcar el que ja tenien programat per més endavant, assenyalen els organitzadors, peró sí volen oferir un tastet del que havia de ser l'edició d'enguany al públic, "que havia previst ser un boom dins l'humor català, amb espectacles internacionals estratosfèrics. Ens hem quedat amb la criatura als braços, una cosa és fer el Festival i l'altre és celebrar-lo i nosaltres ja el temíem fet" apunten. Preocupats per les pèrdues que ha suposat la cancel·lació de tots els espectacles i a l'espera de conservar les subvencions que tenien concedides, per ajudar a pal·liar aquesta situació crítica, també apel·len en la mesura del possible a la solidaritat del seu públic. "Hem posat a disposició de tothom a través del web del Festival la informació per tramitar la devolució, o la conservació de les entrades en el cas dels espectacles previstos per setembre així com la renúncia solidària".