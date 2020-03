L'Arxiu Comarcal recorda la figura del metge epidemiòleg Josep Masdevall

Vivim temps estranys, nous per nosaltres però no pels nostres avantpassats. L'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà ha volgut, durant aquesta crisi del coronavirus, recordar a través de les xarxes la figura d'un rellevant metge figuerenc, Josep Masdevall Terradas. Nascut a finals del segle XVIII, va ser una figura destacada en l'epidemiologia i salut pública, en el seu càrrec d'Inspector d'Epidèmies del Principat de Catalunya. Masdevall va fer importantíssimes investigacions en el camp de les febres pútrides, atès que existien nombroses aigües estanyades i humides per casa nostra. A tall d'anècdota, cal recordar que el segon Centre d'Atenció Primària de Figueres porta el seu nom.