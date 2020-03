Tania Martin i Carlos Romero consciencien el públic de la importància de la cultura, ballant des del confinament

Tania Martin i l'empordanès Carlos Romero envien a través del ball un missatge contundent sobre la situaciò artística abans, durant i després de la pandèmia pel coronavirus. Amb el seu ball creat des del confinament insten a tothom a quedar-se a casa i corroboren que: "Compartint i sent solidaris, som millors", tal i com expressa la ballarina. Tania Martin i Carlos Romero que van actuar a Figueres el passat 15 de febrer al Teatre Jardí amb l'espectacle 'MuDança Show' han impulsat aquest treball amb la col·laboració de Funambulista i la composició musical i la veu en off de Víctor Elias.

La iniciativa pretén conscienciar el món que la cultura és un bé necessari. "Els artistes estem regalant a la gent a les seves cases el que millor sabem fer per fer més suportable la quarentena, però que com tots, també tenim hipoteques, fills ... i sempre ha estat i és un sector molt castigat" recalca Romero. "Volem llançar un missatge a la gent perquè es conscienciï de la importància que és mantenir els artistes i la cultura i el dia de demà puguem seguir endavant i no haver d'abandonar la nostra professió" conclou.