L'ajornament de Sant Jordi evidencia la fragilitat i la dependència del món del llibre

El món del llibre viu una situació impensable fa menys d'una setmana: l'ajornament de la festa del llibre més enllà del 23 d'abril, diada de Sant Jordi, però abans del mes de juliol. Aquesta inevitable decisió, però, juntament amb el tancament obligat de llibreries i editorials, posa en veritable risc un sector ja fràgil i dependent, i, per descomptat, els petits negocis liderats per autònoms que –com diu el llibreter Eloi Salvat, de la llibreria Edison de Figueres– «no tenim múscul financer per resistir».

L'editora Elisabet Riera, de WunderKammer, resumeix bé el problema conjuntural real i enquistat des de fa anys: «Jugar-se la salut d'un sector en un sol dia de l'any és una opció d'alt risc i que, en cap cas, fomenta l'estabilitat ni la qualitat». Les petites editorials, les existents al territori, les que editen llibres més minoritaris, només tasten una ínfima part del banquet que sí que es mengen a plaer les grans editorials. El cert és que el seu públic no espera Sant Jordi per aconseguir els seus llibres. Tot i això, l'ajornament també els perjudica greument perquè «els pròxims mesos, els llibreters no tindran diners ni espai per a les delicatessen i s'haurà de vendre el peix gros abans que es podreixi i els empesti a tots».

Ramon Moreno, editor d'Edicions Cal·lígraf, és més optimista: «Hem de seguir treballant i adaptar-nos a les noves circumstàncies, reformular els plans de treball i encarar el futur amb optimisme». D'entrada, ell augura que el confinament ajudarà «a recuperar el plaer solitari que és la lectura».



Per la seva part, Jenar Fèlix, de Brau Edicions, creu que amb l'ajornament de la festa «tindrem l'oportunitat de mantenir-la com sempre, organitzant presentacions prèvies, signatures de llibres i fomentant el contacte amb els autors i lectors».



A l'altra banda, les llibreries

Dins aquesta roda, es troben també les llibreries, negocis, bona part dels quals tenen «vocació de servei públic», que amb l'ajornament de Sant Jordi estan quasi abocats al tancament. «El fet que tot això s'hagi produït cinc setmanes abans de la diada ens deixa a tots amb uns estocs de llibres i unes factures que no podrem assumir», confessa Eloi Salvat, de la llibreria Edison de Figueres, tot afegint que «cada dia que passa juga en contra, en aquest cas de tothom». Per ell, «tots haurem d'ajudar a refer el teixit comercial, també l'administració pública, sobretot la local, que tingui clares les seves prioritats en política de consum de ter­ritori». Salvat augura «moments complicats però també atractius quant al repte que suposa superar-los».

La cultura, al preu que li pertoca

Franchu Llopis, de la llibreria La Bookman de Figueres, augura que les vendes d'un Sant Jordi en nova data seran inferiors, però ho veu «com una alternativa i una bona notícia». «No celebrar-ho, per a una llibreria independent com nosaltres, suposa perdre al voltant del 20% de la facturació anual», adverteix tot afegint de la necessitat «de replantejar» alguns aspectes de la diada com és el descompte que es permet fer aquell dia del 10% sobre el preu del llibre, un producte «protegit per llei la resta de l'any». «Potser per refer-nos d'aquesta crisi viral caldrà deixar-se de descomptes i donar a la cultura el preu que li pertoca», assegura.

Des de l'Escala, Gemma Garcia, responsable de la llibreria Vitel·la, Edicions Vitel·la i, a punt d'inaugurar la llibreria Vitel·la-Espai Fòrum de Palafrugell, assegura que ells donaran «suport a la nova data» que es fixi per fer Sant Jordi, sigui el 23 de maig o el 23 de juny. Malgrat tot, a parer seu, seria molt millor el 23 de maig, ja que això «representaria que ja hem entrat en un estat de normalitat». També perquè evitaria coincidir amb molts actes culturals que s'han traslladat al juny, «cosa que diluiria encara més el dia del Llibre». Tot i això no són optimistes «que sigui factible al maig». «Sigui quina sigui la data, creiem que serà molt diferent i a tots plegats ens costarà remuntar la situació», reconeix Garcia, que albira que possiblement això no succeirà fins Nadal «si la sort i la complicitat dels nostres lectors i lectores ens acompanya».