Agitart estrena online el documental 'Som el que som' per amenitzar el confinament

La majoria, durant aquests dies de confinament pel coronavirus, passa part del dia davant alguna pantalla llegint llibres, mirant sèries, pel·lícules, fent classes per internet, o seguint les arxes, challenges, tot un món al qual podem accedir, sigui drets, ballant o asseguts, des de casa.

Des d'Agitart, també volen aportar el seu granet de sorra, per això aquest dijous 26 a les 20:30 hores faran una retransmissió per internet (Facebook i YouTube) del documental 'Som el que som'. La peça mostra com es treballa des de l'entitat per apropar la dansa als joves i perquè l'utilitzin com a medi d'expressió, com a eina per a lidiar amb la muntanya russa que suposa viure l'adolescència.

Es podrà seguir a través del Facebook de la companyia i de Figueres a escena, Cineclub Diòptria, Ajuntament de Figueres i Institut Alexandre Deulofeu.

L'associació figuerenca Agitart va preestrenar el passat 9 de novembre el seu primer documental a l'Auditori Caputxins amb la presència de tots els seus impulsors i protagonistes.El reportatge, dirigit pel també figuerenc, Pere Toro, mostra l'experiència de 10 alumnes de l'Institut Alexandre Deulofeu i com viuen aquest aprenentatge. S'Observa com cada estudiant va interioritzant aquest nou llenguatge amb el que expressar-se i amb el que acceptar-se. L'obra 'Som el que som' d'Inés Boza ha donat nom al documental. Paral.lelament, la fotògrafa Mònica Quintana va exposar els retrats dels 10 protagonistes. Segons l'artista, "volia representar com són i com se senten" aquests alumnes "en aquest moment de la seva vida, ple de reptes i descobriments".

Agitart es va crear l'any 2013 amb el propòsit de dinamitzar la dansa i el moviment a Figueres. Així va néixer el projecte COSMOU que des del seu inici ha vist passar per les seves classes a més de 7.000 alumnes. Dins dels programes educatius que duu a terme, Agitart, coordina el projecte Tots Dansen a l'Alt Empordà.