Temporada Alta acosta les arts escèniques a les cases durant el coronavirus a través del seu canal de Youtube

El festival Temporada Alta ofereix un Antivirus davant de la crisi sanitària de la covid-19 acostant diversos fragments d'obres literàries i espectacles a les cases de la ciutadania a través del seu canal de Youtube. El certamen ha demanat la col·laboració d'alguns dels artistes habituals per tal que projectessin les arts escèniques en vídeos de menys de cinc minuts de durada. De moment, ja es poden veure les càpsules de Pere Arquillué, Vicky Peña, Francesc Orella o Jordi Martínez llegint fragments de poemes i altres obres literàries o Sol Picó avançant gairebé tres minuts de l'espectacle 'Malditas plumas' que havia de presentar al TNC.

La crisi sanitària provocada pel coronavirus ha comportat la suspensió de totes les obres i la paralització de les arts escèniques a Catalunya. Per ajudar a superar tots aquests dies, el festival Temporada Alta ha optat per tirar endavant la iniciativa Antivirus, en què diversos artistes pengen càpsules de vídeo de menys de cinc minuts de durada al canal de Youtube del certamen.

Antivirus ha començat amb una desena de vídeos que els artistes han gravat de forma desinteressada. En ells, cada un ha escollit què volia transmetre. N'hi ha que ha optat per interpretar poesia, com ara Pere Arquillué que recrea un fragment de 'Coral romput' de Vicent Andrés Estellés. Vicky Peña ha apostat per recordar clàssics literaris com 'La balada del bes' de Joan Maragall o 'Amadíssims enemics' de Jacint Verdaguer.

En aquesta iniciativa d'acostar la cultura a les cases durant el confinament, també hi ha participat Francesc Orella, Jordi Martínez, CaboSanRoque i El Niño de Elche, Lluís Marco i Francesc Cuéllar. Tots ells ho han fet posant-hi el seu segell, interpretant l'obra segons el seu punt de vista.

Per altra banda, Sol Picó ha decidit avançar part de l'espectacle que havia d'estrenar el 26 de març al Teatre Nacional de Catalunya (TNC), 'Malditas plumas'. En aquest vídeo es poden veure pràcticament tres minuts del nou muntatge que haurà d'esperar-se que passi la crisi sanitària per veure la llum.

A més, diversos artistes ja han manifestat la voluntat de sumar-se a la iniciativa, entre ells, Julio Manrique, Àgata Roca, Sergi López, Blai Mateu i Camille Decourtye, Lluís Homar, Sílvia Pérez Cruz, Mario Gas, Elisabet Casanovas, Vicky Peña, Tortell Poltrona, David Selvas, Silvia Munt, Sílvia Pérez Cruz, Hermanos Oligor y Microscopía, Clara Segura, Marta Marco, Meritxell Yanes o Míriam Iscla. A partir d'avui, s'aniran penjant les diverses píndoles de manera progressiva al canal de Youtube de Temporada Alta. D'aquesta manera, el festival busca apropar-se als espectadors incentivant la resolució de no sortir de casa a no ser que sigui estrictament necessari.