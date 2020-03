L'estrena de Disney+ i les actuacions d'El Petit de Cal Eril i d'Eduard Iniesta, propostes culturals per aquest dimarts

Arriba, a partir d'aquest dimarts, la plataforma digital Disney+ que inclou històries de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars i National Geographic i tot en un mateix espai. Una iniciativa que arriba coincidint amb l'auge de les plataformes digitals online arran del confinament domiciliari per coronavirus. Altres propostes per aquest dimarts són les actuacions d'El Petit de Cal Eril al Cuarentena Fest i d'Eduard Iniesta, qui oferirà un concert de 20 minuts per Instagram live. Així mateix, la Sala Flyhard també s'ha sumat a la iniciativa de #TeatreAlSofà i el Mercat de les Flors posa en marxa 'No et desballis'.

En una piulada, Disney+ destacava que oferiran més de 5.000 episodis, més de 500 pel·lícules i més de 25 Disney+ Originals. S'hi podran veure pel·lícules des de les històries de superherois de Marvel, fins la Guerra de les Galàxies, les cintes d'animació de Disney o 'Avatar'.

El compositor i músic Eduard Iniesta oferirà aquest dimarts a dos quarts de nou del vespre un concert de 20 minuts per Instagram live amb algunes de les seves cançons directes a l'ànima per ajudar-nos a passar el confinament. Oferirà un variat repertori instrumental, cantat i amb alguna sorpresa presentant novetats del que serà el seu 10è treball, encara en procés de creació. En la mateixa línia, continuen els concerts de Ramon Mirabet online.

IDILIC Home Stage va presentar una setmana carregada de concerts en directe i entreteniment. El dimarts el protagonisme és per la cantant de música pop, rock i reagge Aida Blanco, que estarà a l'escenari virtual IDILIC Home Stage a partir de les set de la tarda.

El Cuarentena Fest, el festival de música streaming "en temps difícils", segueix també aquest dimarts amb les actuacions d'El Petit de Cal Eril, Cariño, Daniel Daniel i Paco Moreno y sus rumberos.

El festival Esperanzah! amb el cicle 'enCantados' van estrenar la proposta Esperanzah! a Casa, un festival solidari i inclusiu. Aquest dimarts serà el torn de Migueli Marín i d'Isabelle Laudenbach.

Des de Filmoteca de Catalunya, amb la col·laboració de la Biblioteca del Cinema i el Centre de Conservació i Restauració, s'ha aplegat un seguit de recursos cinematogràfics per fer "el confinament molt cinematogràfic": 'La col·lecció del 2CR', el repositori digital, les bases de dades de revistes/Hemeroteca digital i un web plena de recursos.

Mercat de les Flors



Per la seva part, el Mercat de les Flors posa en marxa la iniciativa 'No et desballis'. A través del seu web ha inclòs 'espectacles sencers' de companyies com Mal Pelo, Baró d'Evel, Roberto Olivan, Marina Mascarell, Àngels Margarit/Cia. Mudances, Israel Galván, Pere Faura, Thomas Noone, Sònia Sánchez, Sol Picó, etc; així com 'retrats coreogràfics', per descobrir la intimitat creativa d'artistes com Cesc Gelabert, Merce Cunnigham, Rafael Bonachela, Iago Pericot, Sidi Larbi Cherkaoui, La Veronal, Baró d'Evel... entre molts d'altres. Els retrats han estat realitzats per Núria Olivé-Bellés. El Mercat també proposa 'reflexions en torn la dansa' amb articles de dansa de diferents autors, dirigits pel professor Robert Fratini.

Sala Flyhard



La Sala Flyhard també s'ha sumat a la iniciativa de #TeatreAlSofà que s'ha engegat a les xarxes a través de diversos teatres. Així aquesta setmana es podrà veure fins el diumenge 29 de març 'Tortugues: la desacceleració de les partícules' amb text i direcció de Clàudia Cedó, obra que va guanyar el Premi Butaca 2015 al Millor Text Teatral; 'La pols' de Llàtzer Garcia amb música de The New Raemon i New Order de Sergi Pompermayer.

Asa Blackie tira endavant el 'Club de lectura en chándal' a Casa Blackie. Aquest dimarts a dos quarts de set serà el torn del músic Toteking, qui presentarà les seves memòries, 'Búnker'. Es podrà seguir la seva lectura a través de l'instagram de Blackie Books i de Toteking.

'Valentina Quàntica'



L'espectacle 'Valentina Quàntica', que s'havia d'estrenar a la Mostra d'Igualada, ha creat un canal a Youtube, una producció teatral que parla de l'empoderament femení, de ciència i d'emergència climàtica. El format és un homenatge al 'Món de Beackman' i la protagonista, la Valentina, és una científica youtuber. La idea és que aquest canal, real, serveixi perquè els nens i joves puguin seguir els experiments i provar-los a casa seva, i plantejar en directe dubtes a la Valentina.