El confinament empeny cap a un nou model de classes artístiques a través de la xarxa

Molts són els artistes –músics, ballarins o actors– que fan classes particulars. Davant el confinament i la impossibilitat de fer-les presencialment, la tecnologia s'ha posat al seu servei per mantenir certa normalitat.

El vilafantenc Joel Riu és músic i compositor, però també és professor al Conservatori de Bellaterra i a diferents escoles de música. Malgrat les limitacions, la setmana passada ja va donar moltes classes a través de la xarxa. Tocar amb alguns dels seus grups és, diu, encara «massa difícil» però sí que poden «assajar». Tot i que tem que molts projectes en els quals treballava es cancel·laran i «seran feines perdudes», també veu coses positives en aquesta vivència com «el gran nombre de recursos d'aprenentatge bolcats a la xarxa o les iniciatives artístiques amb un rerefons altruista». A ell, personalment, li ha permès baixar el ritme d'un dia a dia frenètic i estressant: «Veus que igualment estàs treballant en línia, però amb més calma i et fa veure les coses amb perspectiva».



«Ballar sense taconejar»

Joel Riu i un alumne fent classe en línia

La ballarina rosinca Pilar Sánchez es connecta cada dia per fer les seves classes en línia. Per a ella aquest sistema «és útil per mantenir el contacte amb els alumnes malgrat que no em permet taconejar, i no és el mateix, es perd qualitat» diu. Amb unes vambes o descalça, perquè viu en un pis i molestaria els veïns, «cada dia em passo més de quatre hores ballant davant la pantalla, hi ha dies que he acabat a les onze de la nit». L'amoïna el futur de la seva escola de ball, situada a Figueres, i mentrestant, ajuda a pal·liar l'avorriment dels seus alumnes fent classes grupals perquè no perdin el ritme: «M'ho agraeixen molt i els envio vídeos perquè treballin a casa».

Cada dia la ballarina Pilar Sánchez connecta amb les seves alumnes

L'estudi, a casa

Quan el confinament es perfilava com una realitat immediata, la cantant i professora de cant Mónica Lucena va traslladar el piano amb el qual acompanya les seves classes, a casa, per fer-les en línia. Era una petició que li havien fet moltes persones, a través de Facebook, des de diferents parts del món i mai s'havia animat a fer-ho, per falta de temps. Ara, aquest no és el problema, diu, així «que practico cada dia amb tots els meus alumnes, faig classes amb força normalitat i estan molt contents perquè així s'entretenen i continuen aprenent». Sigui com sigui, les dues artistes coincideixen que aquesta crisi que ha vingut «ens farà canviar i aprendre moltes coses».