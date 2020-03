Alguns científics i artistes advoquen per un canvi total de valors

Fa més de sis anys que l'ONG Fabricants de Futur, impulsada per l'artista Amelia Burke, de l'Escala, treballa i promou el decreixement i el mal que provoca «el consum accelerat i el capitalisme». L'arribada del coronavirus, adverteixen, és només una alerta del que pot succeir a mitjà termini «si no frenem i deixem de maltractar el planeta i destruir els recursos que necessitem per viure». Per ells no cal fer cas als missatges, que titllen de publicitat-propaganda, sobre que tot va bé i que «la tecnologia i la ciència ens salvarà» perquè, diuen, no és cert.

Fabricants de Futur qüestiona la idea que els éssers humans estiguin per damunt de la resta d'éssers vius del planeta. A més, recorda que els humans són l'espècie responsable de la mort dels oceans o de l'extinció de quasi «un 80% dels insectes d'Europa» –es parla de l'apocalipsi dels insectes. «Tota vida val, tots mereixem viure», reconeix Burke, que assegura que les coses extraordinàries i belles creades per la Humanitat «serà el que ens salvi, això i canviar els nostres valors, no la tecnologia o els pobres científics».

Aquesta opinió la comparteixen també alguns científics com el doctor en física teòrica i titular de l'Institut de Ciències del Mar del CSIC, Antonio Turiel, establert a Figueres i col·laborador de Fabricants de Futur. A través del seu blog, The Oil Crash, analitza l'extensió d'aquesta pandèmia, que reconeix que «planteja un greu problema de salut pública i no tan individual», i la vincula amb els recursos energètics i «l'obsessió de mantenir el leviatà econòmic en marxa, sempre consumint i produint de forma creixent» sense tenir en compte «la realitat física i geològica dels recursos». «La prolongació dels baixos preus del petroli accelerarà el procés de descens de producció». Ell l'anomena, el petrocalipsis.



Fracàs del sistema econòmic actual

Per a Turiel, el Covid-19 fa que no es parli de la crisi climàtica, que sí que amenaça la pervivència de la Humanitat. L'actual reducció dràstica d'emissions de CO2, encara insuficient, demostra que sí que és possible. Per a ell, «el decreixement és l'única possibilitat que tenim de perviure» i això exigirà «un gran esforç d'autocontenció» i molts sacrificis. «El decreixement proposa pilotar les conseqüències inevitables que el fracàs del nostre sistema econòmic ens portarà els pròxims anys, com ara elevades taxes d'atur i escassetat de matèries primeres», conclou Turiel.