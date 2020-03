El Terrat estrena la nova websèrie 'Coronavideos: Historias Confinadas' al seu Youtube

El Terrat estrena 'Coronavideos: Historias Confinadas', una nova websèrie en clau còmica creada per El Terrat (The Mediapro Studio) sobre "els moments que poden haver acabat de passar, estar passant o estar a punt de passar en aquests dies de confinament" i que comptarà amb la participació d'actrius i actors com Cristian Valencia, Alba Ribas, Sílvia Abril, Toni Acosta, Carla Díaz, Adrian Grösser i Jon Arias, entre d'altres. Cada dilluns, dimecres i divendres a les sis de la tarda, durant el confinament pel coronavirus, s'emetrà un nou capítol independent d'entre cinc i deu minuts al canal de YouTube d'El Terrat. Són històries de persones que es troben aïllades i que es comuniquen de forma diferent.

La primera entrega de la websèrie 'Coronavideos: Historias Confinadas' s'estrenarà aquesta tarda al canal de YouTube d'El Terrat. 'Todo irá bien' es el primer capítulo del proyecto y está protagonizado por Alba Ribas y Cristian Valencia y escrito y dirigido por Carmen Marfà.