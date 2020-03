Penélope presenta el seu primer treball titulat «Polvos Mágicos» sense sostre

La casualitat va unir els camins d'Aitana Chanca, Eloi Ros, Magí Valls, Pablo Hans, Gerard Mont i Josep Tremoleda per crear el grup musical Penélope, una nova proposta que reuneix músics de l'Alt Empordà i Barcelona per oferir una frescor genuïna en el panorama musical que ha picat la curiositat d'un dels gegants de la indústria com Universal Music. I és que el projecte, inicialment paral·lel a altres propostes anteriors d'alguns integrants, s'ha convertit en una bar­reja d'estils basats en la guitarra espanyola que han cristal·litzat en el primer àlbum del grup: Polvos Mágicos. Una creació que ha implicat tres anys d'evolució intermitent per acreditar la profunditat de la fusió d'estils i una posada en escena dual adaptada a l'espai de performance que el grup ha pogut mostrar en actuacions a la Sala Bikini de Barcelona o la But de Madrid. Més enllà de les actuacions, el grup ha produït els seus propis vídeos musicals que sumen milers de reproduccions a internet, una acceptació que es preveu que tingui continuïtat amb el seu primer treball. «Fins ara l'acceptació ha sigut bona i esperem que l'àlbum agradi», explica Aitana Chanca, veu, guitarra i compositora del grup respecte a l'acollida que pugui tenir un treball que s'ha produït i enregistrat en un Home Studio a Barcelona.

Un arc dolç i fosc

Les nou cançons que conformen Polvos Mágicos expliquen una història d'amor entre dues persones que viuen una espiral descendent de festa, drogues i consolació, una epopeia contemporània sobre la nit; un camí que comença tenyit de rosa per acabar en foscor, una evolució que el grup ha transmès en el ritme i la producció de les cançons per imprimir-hi aquest desgast vital en forma de transicions subtils, però significatives.

«Hi ha un principi i un final. Escoltant l'àlbum recorres la història que volem explicar, una continuïtat temàtica on hem intentat que sonorament les cançons també tinguin concordança una darrera l'altra. La lletra mostra una línia en forma d'arc on passen coses», explica Magí Valls, veu, baix, sinte i també compositor de Penélope sobre el caràcter narratiu de la composició on també afegeix que «les nostres estructures són variades i deixem que la cançó vagi on calgui. Ho fem tot des del meu estudi de Barcelona i ho fem entre tots. Busquem un so professional i ens apropem força».

El grup ha articulat la seva obra amb una intencionalitat d'unir el concepte i el so. «M'agrada molt el moment del canvi, quan la relació ja no va tan bé. Hem aconseguit que les melodies acompanyin el moment», comenta Aitana sobre la consonància.

«Les quatre primeres cançons reflecteixen el moment àlgid de la relació i també passen volant. A partir de llavors, l'àlbum agafa molts matisos inesperats. És una espècie de muntanya russa musical», exposa Josep Tremoleda, bateria de Penélope.

Més música a l'horitzó

Aquest primer treball representa un punt de partida, una base sobre la qual Penélope buscarà seguir creant a la seva manera. Una trajectòria encara jove, sense haver trobat el seu sostre, amb un segon àlbum en marxa a l'horitzó del grup.