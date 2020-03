Fixen noves dates per alguns espectacles a Figueres

La crisis del coronavirus segueix fent estralls en la programació dels equipaments culturals de Figueres. La direcció del Teatre Municipal ha anunciat l'ajornament de dos espectacles més: Miedo d'Albert Pla, que s'havia de fer el 4 d'abril, i ara passa al 23 de maig, i Adéu, Peter Pan, previst pel 5 d'abril, ara ajornat pel 13 de setembre. També s'ha suspès temporalment "i a l'espera de nova data" l'actuació del Quartet Minvant, que s'havia de fer el 3 d'abril.

També s'ha anunciat que els espectadors que ja tenen les entrades podran fer servir les mateixes per la nova data. Les persones que no puguin assistir-hi, hauran de notificar-ho per correu electrònic a figueresaescena@figueres.org.



Devolucions de les entrades

La gent que hagi comprat les entrades a través de la web se'ls farà la devolució a la targeta de compra durant els propers dies. La gent que les hagi comprat a la taquilla del Teatre Municipal el Jardí se'ls farà la devolució a la mateixa taquilla quan es reobrin els equipaments escènics.