Distribuïdores de cinema potencien l'estrena de films a través de plataformes digitals

Distribuïdores potenciaran l'estrena de les seves pel·lícules a través de plataformes digitals arran del confinament per coronavirus. El cas més recent és l'anunci d'Avalon de preestrenar a Filmin amb un lloguer de 48 hores el nou film de Xavier Dolan 'Matthias i Maxime'. A Contracorriente Films també ha anunciat que reforçarà les pròximes estrenes de cinema de 'Vivarium', 'La alegría de las pequeñas cosas', 'Los professores de Saint-Denis' i 'La pasión en el arte' amb el web Sala virtual de cine i a través de les plataformes online de Movistar+, Vodafone i Rakuten.tv. De fet, la distribuïdora impulsa salavirtualdecine.com, un espai per a que el públic pugui veure online les estrenes cinematogràfiques programades per arribar als cinemes.

Avalon ha explicat a través de les seves xarxes socials que aquest divendres, el dia habitual d'estrenes cinematogràfiques, es podrà llogar durant 48 hores a Filmin 'Matthias i Maxime' de Xavier Dolan. "Són dies complicats i volem posar el nostre granet d'arena per a que seguiu gaudint de les millors pel·lícules d'estrena, però des de casa".

A Contracorriente Films també ha anunciat l'estrena de diverses pel·lícules a través del web Sala virtual de cine i de les plataformes online de Movistar+, Vodafone i Rakuten.tv. En un comunicat s'indicava que davant el tancament de cinemes i la incertesa sobre la seva data que es reobriran, des de la distribuïdora han decidit alterar el calendari de les seves pròximes estrenes i "assegurarà la seva accessibilitat online a qualsevol espectador que desitgi veure les pel·lícules a casa seva".

'La pasión en el arte' de Phil Grabsky s'estrenarà el 6 d'abril; 'Vivarium', de Lorcan Finnegan, que va passar pel Festival de cinema de Sitges, el 8 d'abril; 'La alegría de las pequeñas cosas', de Daniele Luchetti, a partir del dia 10, i 'Los professores de Saint-Denis', de Mehdi i Grand Corps Malade, el 17 del mateix mes. Totes es podran veure per Salavirtualdecine.com, Movistar+, Vodafone i Rakuten.tv, i la darrera d'elles, 'Los professores de Saint-Denis', també per iTunes i Google Play.

salavirtualdecine.com

A Contracorriente Films ha assenyalat que en col·laboració amb diverses sales de cinema i circuits d'exhibició que decideixin sumar-se a la proposta, posaran a disposició de l'espectador la plataforma salavirtualdecine.com, un espai per a que el públic, des dels seus dispositius mòbils, Smart TV i de forma online pugui veure les estrenes cinematogràfiques programades per estrenar-se a les sales de cinema convencional.

"La plataforma pretén convertir-se en una autèntica sala virtual del cinema més recent i s'ha proposat la seva participació a diverses sales, cadenes i circuits d'exhibició que operen a Espanya". A Contracorriente negocia actualment amb tots els circuits la seva possible adhesió a aquesta iniciativa.