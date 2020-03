El Govern proposa un paquet de vint mesures culturals per "protegir el sector"

El president, Quim Torra, i la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, han proposat aquest divendres el primer paquet d'ajudes específiques "per protegir el sector cultural" davant les conseqüències del coronavirus. Són mesures com una línia de 10MEUR a interès baix per a empreses culturals, la no revocació de les subvencions ja concedides, la reprogramació d'activitats previstes o garantir les aportacions del Departament de Cultura a múltiples activitats i esdeveniments culturals que s'hagin cancel·lat i no es puguin reprogramar. Torra i Vilallonga s'han reunit avui de forma telemàtica amb representants del sector per plantejar-los les mesures. Aquests han apuntat la necessitat de posar en marxa plans de xoc amb fons específics.ACN