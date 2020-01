El Museu de l'Empordà de Figueres i el Mume a la Jonquera exploren l'art a l'exili

El gran èxode del 1939 va marcar a milers de persones, entre elles molts artistes. Tot i això, l'art de l'exili, sobretot el cas català, és el gran tema pendent de ser estudiat. El Museu de l'Empordà de Figueres i el Museu Memorial de l'Exili (Mume) de la Jonquera han unit esforços per tirar endavant una exposició a dues bandes que inaugura, en una primera fase, aquest divendres a les 7 de la tarda al museu figuerenc: «Art i Exili. Artistes de l'exili català del 1939», que aplega fons d'ambdues institucions, i, a destacar treu a la llum la donació d'Abelard Fàbrega i Joana Just, feta al museu figuerenc el 1983 i que no s'havia tornat a veure des del 1984, així com obres conservades pel Mume i altres particulars. En conjunt s'exposen, al Museu de l'Empordà, dibuixos i peces de Josep Bartolí, Roser Bru -l'única artista viva i en actiu-, Carme Cortés, Francesc Domingo, Francesc Moreno Capdevila i Josep Narro. Al Mume, on la mostra s'inaugurarà el 8 de febrer, s'hi podran veure obres d'Avel·lí Artís Gener, Pompeu Audivert, Pere Calders, Francesc Camps Ribera, Enric Climent, Marcel·lí Porta i Antoni «Toni» Sbert Callao.

Comissariada per l'historiador figuerenc i gran especialista en l'exili, Enric Pujol, la mostra inclou un gran nombre d'activitats paral·leles com una conferència sobre la música als camps de concentració (28 de febrer); una taula rodona sobre l'art català a l'exili (13 de març); tallers educatius i familiars i, ja a la Jonquera, una jornada sobre la creació a l'exili, el 9 de maig. Per Enric Pujol, aquesta exposició té «un valor documental» alhora que reflecteix com els artistes van adaptar-se a les noves circunstàncies vitals. «Tots ells eren exilats polítics i, en els seus llocs d'exili, es van comprometre també», assegurà. La mostra, tota ella marcada pel color groc, símbol de la llibertat, també disposarà d'un catàleg que es presentarà el 14 de febrer que, segons explica Eduard Bech, director del Museu de l'Empordà, els serveix per «analitzar amb més profunditat el nostre fons». El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Figueres, Alfons Martínez, també ha volgut destacar, durant la presentació que s'ha fet als mitjans aquest dijous al matí, «la col·laboració entre els dos museus».