Roses inicia la temporada de teatre amb 'Ens ha caigut la sogra', de Tequatre

El proper dissabte, 25 de gener, a les 21 hores, la companyia Tequatre presenta al Teatre de Roses l'obra "Ens ha caigut la sogra", una comèdia escrita per Lluís Coquard i ambientada a la Barcelona dels anys 70, que mostra les dificultats d'una parella de joves per viure al seu niuet d'amor. Les entrades ja es poden adquirir a la web www.rosescultura.cat.

El jove matrimoni format per en Jordi i la Montse, acabats d'emancipar dels seus pares, només desitja viure sols. El fet que al poc temps la sogra se separi i se'ls instal·li a casa, generarà que es vegin immersos en divertides situacions, fins a un desenllaç en què s'aniran aclarint tots els embolics d'una trama en la qual els diversos personatges ens faran passar una estona agradable i divertida.

Amb aquest espectacle el Teatre Municipal de Roses inicia la nova temporada teatral, que comptarà des d'ara fins al mes de maig amb obres com "Qui ets?", de Màrius Serra; "La teta lisa", de Rosa Juan Devesa; "Això ja ho he viscut", dirigida per Sergi Belbel; "Solitudes", de la companyia Kulunka Teatre; "Animals de Companyia", amb el Grup de Teatre de Roses; "Todo dice que sí", amb Alberto Sanjuán; "Fairfly", a càrrec de La Calórica; "La balada del sabater d'Ordis", proposta de teatre musical del músic Carles Coll; i "Una història real", amb Julio Manrique.



Fitxa tècnica 'Ens ha caigut la sogra'

Autor: Lluís Coquard

Direcció: Àngels Barrientos i Jaume Pujadas

Interpretació: Cristina Carbonell, Rubén Gifreu, Carme Magester, Jaume Pujadas, Debora Correia, M. Àngels Galí

Fotografia: Espai Creatiu CSN

Música i so: Jordi Llongueras, Àngels Barrientos

Producció: Tequatre

Entrada: 12 euros

Durada: 90 minuts

Venda d'entrades a www.rosescultura.cat o a la taquilla del Teatre Municipal de Roses, dijous i divendres de 12 a 14 h, i el mateix dia de l'espectacle, una hora abans de l'inici. Descomptes per a titulars del Carnet Club Roses Cultura, Carnet jove i Carnet de jubilat. Entrada gratuïta per a menors de 16 anys (sempre que vagin acompanyats per un adult) i les parelles lingüístiques de Roses.