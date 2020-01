Sant Pere Pescador obre la capella de Sant Sebastià com a espai d'art per la festa

La capella de Sant Sebastià de Sant Pere Pescador ressorgirà durant la festa major del municipi, del 18 al 20 de gener, ocupant l'espai que reclama des de fa temps la gent del poble, després de molts anys en l'oblit, explica l'artista Anna Novella. Dues instal·lacions artístiques, l'exposició de diferents obres d'art i una performance seran el punt de partida aquest dissabte per obrir al públic, per primer cop des dels anys noranta, aquest espai com a punt de dinamització cultural.

Exposaran les seves obres i protagonitzaran diferents instal·lacions d'art els artistes Enric Puigsegur, Narcís Coderch, Anna Novella, Mercè Castellà, Elena Font, Rosa Jucglà, Marta Frades, Maite Cendròs, Maria Fàbregas, Sílvia Perona, Silver Rios i Bel Batlle, que estaran acompanyats dels escriptors Yanira Pallisera i Berni Pajdak. Una performance a càrrec de la dramaturga María León i Silver Rios i Bel Batlle centrarà l'acte d'inauguració, que es farà el dilluns dia 20, a dos quarts de cinc de la tarda. «Obrim la capella per invocar sant Sebastià, que protegeixi la cultura de l'epidèmia de la incultura», exclamen els artistes que han reactivat l'edifici, membres de l'associació local Pomart.

La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Sant Pere Pescador, Sònia Ortega, afirma que és «voluntat de l'Ajuntament recuperar espais interessants del poble per fer activitats i aprofitant la festa major «s'obre la capella dedicada a Sant Sebastià, que té molt d'encant pel que fa a la història del poble, però que no es conserva com a tal». L'última remodelació de l'edifici, que és de titularitat municipal, es va fer a finals de la dècada dels 80 i des de llavors no s'hi ha fet cap actuació: «Ara farem una rentada de cara de l'edifici que els artistes volen innovar a través del seu treball perquè es converteixi en un espai habitual on fer concerts, microteatre i altres propostes al llarg de l'any».

La capella de Sant Sebastià de Sant Pere Pescador és un edifici popular dels segles XVII-XVIII. Aquestes capelles s'alçaren per implorar a sant Sebastià ajut contra les epidèmies, no oblidem que en aquella època Sant Pere era un lloc on hi havia moltes aigües estancades i, per tant, llocs plens de mosquits que provocaven infeccions. La façana de la capella posseeix una porta rectangular. A la llinda hi ha una creu i una inscripció gairebé del tot esborrada. Més amunt s'obre un petit ull de bou. Sobre el vèrtex de la teulada es dreça un petit campanar de cadireta d'un sol arc. Per la festa la capella s'omplirà d'art i la intenció és que adquireixi un paper protagonista en la vida del poble i es mantingui amb l'empenta d'associacions com Pomart, que des de la seva creació al poble busca noves fórmules per dinamitzar la vida cultural i social del municipi a través de diferents activitats, com subhastes d'art, la darrera realitzada el passat 15 de desembre a benefici de La Marató de TV3.



Actes de la festa

Juntament amb la reobertura de la capella de Sant Sebastià, condicionada perquè es pugui visitar tant en horari de matí com de tarda, la festa ofereix moltes altres propostes adreçades a petits i a grans «perquè tothom s'hi senti representat i pugui participar-hi», destaca la regidora. Una altra de les novetats arriba el primer dia de la festa, aquest dissabte, amb una sessió d'escape room, una proposta que han sol·licitat els més joves del municipi. Les inscripcions són el mateix dia de l'activitat, que es farà a les cinc de la tarda, al Casal Cultural. S'adreça a joves a partir de 13 anys. L'oferta per a aquest col·lectiu continua a partir de les dotze de la mitjanit amb l'actuació de Superfluid i Wasa Corporation.

La programació segueix diumenge amb un altre dels plats forts de la festa: la representació de l'obra Noietes, de l'Elenc Santperenc, a les sis de la tarda al Centre Cívic. Al migdia, l'activitat es destina als petits amb l'espectacle Xarivari, amb la companyia Teatre Mòbil, que actuarà al Casal Cultural. Per completar la festa, el dia 20 se celebrarà l'Ofici Solemne, sardanes i ball.