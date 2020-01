L'actor Joan Pera obre la festa de Llançà, que proposa molts actes durant sis dies

Llançà obre l'any amb la Festa Major de Sant Vicenç que se celebra del 17 al 22 de gener amb una àmplia programació d'activitats «que, com tots els anys, dona protagonisme a la música i a la cultura popular tradicional» explica la regidora de Joventut, Família, Dona i Festes Locals Elsa Rodríguez. El tret de sortida de la festa serà el divendres amb l'Entrega de la Beca Coll-Alcocer, a les set de la tarda, a la Sala de Conferències de la Casa de Cultura. La jornada s'acabarà amb nit de música amb el grup de versions Removida i, tot seguit sessió, de dj, amb Radio Cassette Night, a partir de les onze de la nit, a l'envelat i amb entrada gratuïta.

La programació continuarà l'endemà dissabte amb l'espectacle infantil Xarivari, a les onze del matí, a la sala d'actes de la Casa de Cultura. A dos quarts d'una del migdia, l'actor Joan Pera s'encar­regarà de fer el pregó i donar el tret de sortida oficial a la festa: «És una persona molt estimada a Llançà, com a actor i com a persona, ja que de petit venia pel poble a l'estiu. I a més a més, l'alcalde li té una gran admiració com a actor».

A continuació, a la Sala d'exposicions s'inaugurarà l'exposició de L'arbre de la llibertat 150 anys. Els actes continuen a les quatre de la tarda amb els tambors del Cap de Creus que duran a terme una cercavila, pels carrers de la vila. Més tard es farà el Concert de Festa Major, amb l'orquestra La Nova Saturno, a dos quarts de sis de la tarda, a l'envelat, un acte en el qual s'escollirà els nous representants del Pubillatge del nou any. «Aquest any, a diferència dels altres anys, el Correfoc, es realitzarà a dos quarts de nou del vespre, a la plaça Major i voltants. I a la nit, a l'envelat a partir de dos quarts de dotze de la nit, la música continua amb el grup Banda Neón, i tot seguit música amb DJ».

Per diumenge s'ha previst un matinal de tir, tirada de precisió i tirada al plat, a les deu del matí, una trobada i neteja a càrrec de l'associació platges Netes, a la platja del Cau del Llop, mentre que a la Sala d'actes de la Casa de Cultura, es durà a terme el III Concurs de Cuina, que és un acte obert a tothom. A les onze del matí, a l'església Parroquial de Sant Vicenç, hi haurà la Missa Solemne en honor al sant. Els més menuts podran gaudir dels Jocs de Sant Vicenç, que es realitzaran a la plaça Major, a dos quarts de dotze del migdia, ambientats en els antics oficis de la vila. Tot seguit a la Sala d'actes de la Casa de Cultura, es projectarà el documental Llançà ahir, aires de nostàlgia. A les quatre de la tarda, a la plaça Major, hi haurà sardanes amb la Principal de la Bisbal, després a les sis, a l'envelat, concert de Festa Major amb, La Principal de la Bisbal, i ball.

El dilluns 20 i el dimarts 21, hi haurà inflables per als més petits, a la tarda, al gimnàs de l'institut. També el dia 21, a la Casa de Cultura es podrà escoltar la conferència L'arbre de la plaça: 150 anys de testimoni llançanenc. I el darrer dia de la festivitat, dimarts 22, hi haurà una missa solemne en honor del sant i el Cant dels Goigs, amb la benedicció dels animals. Al migdia, a la plaça Major, ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Girona i la IX Botifarrada Popular. El fi de festa serà a les sis de la tarda amb l'emblemàtica Festa de les Llances, i després concert a càrrec de Susana Sanz i Elena Martinell, a la Sala d'actes de la Casa de Cultura.



Festa de les llances

Llança d'Or: Coral Palandriu: Pels 20 anys de la seva creació, i pels concerts realitzats al municipi, arreu de Catalunya i a l'estranger.

Llança de Plata: Grup de Teatre I perquè no? Per l'èxit obtingut a les representacions teatrals realitzades a Llançà i al festival de Girona Fitag.

Llança de Coure: Per ser un exemple de superació personal, en Biel és un futbolista de deu anys amb

un problema al cor.