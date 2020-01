«Dolor y Gloria» arrasa als Feroz amb sis premis dels deu als quals optava

El film de Pedro Almodóvar 'Dolor y Gloria' ha arrasat als premis Feroz amb sis dels deu premis als quals optava. L'última pel·lícula del manxec s'ha fet amb el reconeixement del jurat a les categories de millor pel·lícula dramàtica, millor direcció, millor actor protagonista -per a Antonio Banderas-, millor actriu de repartiment -Julieta Serrano-, millor música original -per la partitura d'Alberto Iglesias- i millor guió. La sèrie de Leticia Dolera 'Vida Perfecta' s'ha imposat en dues de les cinc categories a les quals era finalista, millor sèrie de comèdia i millor actor de repartiment, per al català Enric Auquer. Auquer també ha aconseguit el premi a millor actor de repartiment per la pel·lícula 'Quien a hierro mata', de Paco Plaza.

Altres triomfadors de la nit han estat 'Ventajas de viajar en tren', millor pel·lícula de comèdia; 'Hierro', millor sèrie dramàtica i millor actriu protagonista, per a la catalana Candela Peña; 'Sordo', que ha aconseguit el premi especial; 'La Ciudad Oculta', premi al millor documental; 'La trinchera infinita', millor actriu protagonista per a Belén Cuesta; la sèrie 'Paquita Salas', millor actriu de repartiment per a Yolanda Ramos, i la sèrie 'Vota Juan', millor actor protagonista per a Javier Cámara.

Els Feroz, avantsala dels premis Goya que se celebren el 25 de gener, els organitza l'Associació d'Informadors Cinematogràfics d'Espanya (AICE), format per més de 230 periodistes i crítics que informen sobre cinema a la televisió, ràdio, premsa i internet a Espanya. Els guardons es lliuren des del 2014 per destacar la millor producció audiovisual espanyola de l'any.