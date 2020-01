Martí Fontclara i Palomeras, compositor, intèrpret de fiscorn i coordinador de la Cobla Marinada, serà l'encarregat d'obrir el V Cicle de Conferències de Castelló d'Empúries aquest divendres amb la xerrada que porta per títol «Com ha evolucionat la sardana?-Reflexió i anàlisi musical».

Per cinquè any consecutiu, l'Associació Cultural i d'esbarjo organitza, en col·laboració de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, el cicle que comença aquest divendres i s'allargarà fins al 27 de març. En total hi haurà 9 conferències i una taula rodona de temàtica històrica relacionades de manera directa o indirectament amb Castelló d'Empúries.

Una de les novetats d'enguany és la taula rodona que porta per títol «Castelló Vila major» i que comptarà amb la participació de diferents castellonines i castellonins que parlaran de la vida al poble i dels records que en tenen.

Cal destacar també que aquest any per primera vegada hi haurà la col·laboració de l'INS de Castelló d'Empúries que proposa com a conferenciant una exalumna que exposarà el seu treball de recerca «La memòria col·lectiva de la guerra civil», es tracta de la castellonina Míriam Garrido i Arrivas.

A part de les conferències, la programació inclou també tres visites guiades: una al Convent de Sant Agustí, a càrrec de Jordi Canet, tècnic de Patrimoni Històric el dissabte 1 de febrer; una altra a Empúries a càrrec de Joaquim Tremoleda, doctor en arqueologia, dissabte 14 de març i una darrera a Perlada a càrrec d'Iraida Sais doctoranda en història de l'Art Medieval el 28 de març.