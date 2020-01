Massive Attack, Lana del Rey, The National i The Strokes, caps de cartell del Primavera Sound 2020

Massive Attack, Lana del Rey, The National, The Strokes i Tyler, The Creator són alguns dels plats més contundents del cartell del Primavera Sound 2020, que s'ha anunciat per sorpresa aquesta nit. 211 artistes de 35 nacionalitats celebraran la vintena edició d'un dels festivals de més renom del panorama musical, entre els quals altres figures destacades com Pavement, Beck, Iggy Pop, C. Tangana o Bad Gyal. Més de 200 artistes dona per a noms de totes les tendències, com The Jesus and May Chain o Maria del Mar Bonet. Un Primavera Sound que s'allargarà fins a diumenge amb un seguit d'actuacions a la platja i que mira al passat i al futur, combinant representants de tots els cartells.

Primavera Sound Barcelona 2020 ha presentat aquest dimecres a la mitjanit el cartell complet del seu vintè aniversari, que tindrà lloc de el 3 a el 7 de juny al Parc de Fòrum. El festival constata que oferiran l'elenc d'artistes "més panoràmic, obert i inclusiu de tota la seva història" per commemorar l'efemèride, amb 211 artistes de 35 nacionalitats.

Tyler, The Creator tornarà aquest 2020 al Primavera Sound gairebé una dècada després de la primera aparició al festival de 2011 amb Odd Future, un dels líders del hip hop internacional amb el nou disc 'Igor'. El certamen, però, també obrirà les portes a Little Simz per segon any consecutiu –asseguren que a popular. Lana del Rey, que aterrarà al certamen amb 'Norman Fucking Rockwell!' i Weyes Blood.

The Strokes tornarà al recinte del Fòrum per celebrar amb el Primavera les dues dècades de l'àlbum 'Is This It'. El festival, però, manté l'aposta per la música urbana amb Bad Bunny i Bad Gyal.

El certamen, però, també suma artistes com Chromatics; el country pop de Kacey Musgraves, King Princess, Young Thug, Bill Callahan i Beck en la que serà la primera visita al festival.



Un Primavera Sound que mira enrere i endavant

El Primavera també recupera grups universals, com la icona de el soul Mavis Staples, la dama de la cançó catalana Maria de la Mar Bonet, la joia brasilera Arthur Verocai, una llegenda viva com Iggy Pop, Kim Gordon presentant el seu primer disc en solitari sota el seu propi nom, dos pioners del reggaeton com a DJ Playero i neig, Paul Heaton & Jacqui Abbott, The Housemartins, Bauhaus, Jawbox i Jeff Mills. The Jesus and Mary Chain trauran el seu disc 'Darklands' del calaix per actuar en la jornada gratuïta de dimecres.

King Gizzard & The Lizard Wizard, el hip hop del revolucionari col·lectiu BROCKHAMPTON, el soul de Jamila Woods, Caroline Polachek i Kim Petras, Carolina Durant, King Krule i Ferran Palau completen l'última baula del cartell.



Representants del primer cartell i repetidors per 14a vegada

El festival tornarà a estendre la mà a grups de cartells antics, amb noms com Yo La Tengo, Dinosaur Jr., The National, Black Lips, Amaia, C. Tangana, Manel, Metronomy (que actuaran a la jornada gratuïta de dimecres) o Núria Graham. Le Hammond Inferno, representants del cartell de la primera edició, tornaran en format DJ set. Shellac repeteixen per catorzena vegada.



Un dia més de festival a la platja

La platja de Primavera Bits acollirà un dia extra de festival per primera vegada durant la jornada de diumenge 7 de juny, allargant-se un dia més amb una festa de cloenda Brunch-On the Beach a la mateixa platja protagonitzada per Disclosure DJ set, Nina Kraviz, Amelie Lens i Black Coffee. La jornada només estarà inclosa amb l'abonament complet del festival.