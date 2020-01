L'Ajuntament de Roses obre les inscripcions per participar al Carnaval 2020

Les colles que vulguin participar a les passades del Carnaval de Roses ja es poden inscriure a inscripcions.roses.cat o, presencialment, al Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Roses (plaça de Catalunya, 12), de dilluns a divendres, de 8 a 14 hores. El termini finalitzarà el proper 2 de febrer.

Per formalitzar la inscripció, cal omplir la sol·licitud d'inscripció amb les dades de la colla, la mida de la carrossa i la potència de l'equip de so, i adjuntar el rebut de l'assegurança del vehicle. Si en el moment de fer la inscripció no es té el rebut de l'assegurança, aquest es pot lliurar, com a màxim, el dia 14 de febrer.

El dia 6 de febrer, a les vuit del vespre, al Teatre Municipal, es realitzarà un sorteig per adjudicar les posicions de sortida de cada colla. Les colles que vagin sense carrossa o vehicle estan exemptes de participar en el sorteig.

Per fer el sorteig s'ordenaran les inscripcions de les colles segons la data de presentació de la documentació i se'ls assignarà correlativament un número. Es dipositaran en una bossa tantes boles numerades com colles. El número de la primera bola que s'extregui correspondrà a una de les colles, la qual triarà el número de sortida que desitgi i així successivament. En el cas que no hi hagi cap representant de la colla, aquesta perdrà el torn i haurà d'escollir la posició un cop finalitzat el sorteig.

Les colles que hagin presentat les inscripcions fora de termini podran escollir la posició un cop finalitzat el sorteig o fins al dia 14 de febrer.