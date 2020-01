La Fundació Dalí participa a la commemoració internacional del 250è aniversari del naixement de Beethoven

Dues obres dels fons de la Fundació Dalí dedicades a Ludwig van Beethoven viatjaran fins a l'Arp Museum, ubicat a la vora del Rin, a la ciutat alemanya de Remagen. Formaran part de l'exposició Salvador Dalí. The Birth of Memory, on es farà incidència en la genialitat i radicalitat de Salvador Dalí i de Beethoven (Bonn 1770 – Viena 1827). Amb aquest préstec excepcional, la Fundació Dalí participa als actes de commemoració del 250è aniversari del naixement del compositor alemany que se celebren a escala internacional.

Es tracta del dibuix Crani de Beethoven, il·lustració per La Vida Secreta de Salvador Dalí (c.1939-1941) i Cap de Beethoven, (1973), una aiguada de grans dimensions que surt per primera vegada i excepcionalment del Teatre-Museu Dalí.

L'Arp Museum ha sol·licitat aquestes obres per explorar el paral·lelisme entre els dos artistes. Segons el seu director, Oliver Kornhoff: "Dalí i Beethoven eren visionaris, amb molta capacitat innovadora. Les semblances entre ells són impressionants i no és cap sorpresa que Dalí es refereixi a Beethoven en diverses ocasions durant la seva carrera artística". De la seva banda, Montse Aguer, directora dels Museus Dalí, recorda la declaració de Dalí en relació amb Cap de Beethoven: "Pinto amb pops i, arrossegant-los amb aquesta mena de tinta que desprenen, vaig fer el cap precisament de Beethoven. He pintat amb arcabussos, tirant al blanc, he pintat amb granotetes petites, amb gripaus que van caure també d'una tempesta, he pintat amb cargols, he pintat amb tot, inclosa la pintura a l'oli".

L'exposició, que es podrà veure del 16 de febrer al 16 d'agost, també inclourà un apartat dedicat a la relació de Dalí i Hans Arp, que es van conèixer en el període surrealista, i és per això que la Fundació Dalí hi presta dues obres més: Pell de gallina inaugural (1928) i Planària lúgubre (c 1979).

Aquesta acció és el resultat de l'estreta col·laboració entre els dos museus dedicats a un sol artista, Salvador Dalí i Hans Arp.