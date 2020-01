Els veïns d'Espolla es bolquen en la fira de l'oli i l'olivera

La Fira de l'oli i l'olivera ha estat, per Espolla, un revulsiu. Fa vint-i-quatre anys que se celebra i, a parer de l'alcalde Carles Lagresa, «la fira s'ha convertit en el dia gran» del poble. «La pràctica totalitat dels veïns s'hi bolquen», reconeix. La fira també ha estat un incentiu per potenciar el món dels petits productors d'oli. Aquest diumenge en són dinou de representats, entre ells tots els socis del Celler Cooperatiu d'Espolla -en són 140-, una entitat inaugurada el novembre de l'any 1931.

Els visitants de la fira es trobaran, doncs, una parada amb tots els olis nous. Allí podran ser prèviament degustats. Serà el pas necessari per, més tard, comprar aquell que més convenci al seu paladar. Amb motiu de la celebració de la fira també tindran l'opció d'iniciar-se en el tast d'olis d'oliva verge i entrenar el paladar amb olis de l'actual collita, és a dir, de primera premsada en fred. Ho faran dissabte al matí sota la batuta de la sommelier Laura Masramon, qui fa un parell d'anys ja va impartir el mateix taller al poble, amb una gran acceptació. Les places, aquest cop, són limitades, costa 20 euros i cal inscriure's abans.



Visita teatralitzada

Per conèixer millor el món de l'oli, la cooperativa també ha impulsat una visita guiada teatralitzada al celler que s'ha fet aquest dissabte a la tarda. Una visita molt especial, de la mà de la senyora Maria, una veïna del poble que els apropat a la història del celler i els proposava tastar vins i l'oli nou. La nit es va cloure amb un espectacle de la coral Lutiana, Lutimusicals, a la Fraternal. Com comenta l'alcalde, la fira es fa coincidint amb la festa de Sant Sebastià, permetent així que el programa es nodreixi d'actes molt variats.

El gruix principal d'actes, però, té lloc diumenge, dia estrella de la fira. Hi haurà prop d'un centenar de parades que donaran vida al nucli històric d'Espolla. La gran majoria estan vinculades amb el món de l'oli i l'olivera mentre que la resta són elaboradors artesans de la zona de l'Albera. Malgrat la quantitat d'estands, alguns queden en llista d'espera. «Molts són els que volen venir però no volem créixer perquè entenem que tothom ha de guanyar-se la vida», reconeix Lagresa.

Entre altres propostes que es mantenen destaca un photocall de Marta & Petra que l'any passat va tenir un gran èxit i que enguany repeteix a la Sala la Coromina, tot el matí de diumenge. També hi haurà animació pels carrers amb les actuacions dels castellers de Figueres i música en viu de Trobasons-Terral, Glosada i la Ludwing Band. No faltarà tampoc la presència dels Grallers d'Espolla durant la processó de Sant Sebastià que servirà, també, per inaugurar la fira ja al migdia.

Els assistents a la fira també podran gaudir amb la missa solemne cantada amb la coral d'Espolla, el ball de l'oli, que es farà a la tarda davant l'església, i d'un ball de festa major amb el grup Sharazan, a la sala la Fraternal.

D'altra banda, enguany l'Ajuntament, que coorganitza la fira amb el Celler Cooperatiu, ha apostat per ampliar la zona de pàrquing, ja que l'any passat, malgrat potenciar-la, també va quedar desbordada en alguns moments puntuals.