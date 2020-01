L'Arxiu Comarcal ingressa quinze protocols notarials històrics de l'any 1919

L'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà (ACAE) acaba d'ingressar els quinze protocols notarials històrics corresponents a l'activitat fedatària d'aquesta institució durant l'any 1919, a les notaries de Darnius, Figueres, Castelló d'Empúries i Sant Llorenç de la Muga. Entre aquests destaca la documentació del pare del pintor Salvador Dalí, Salvador Dalí Cusí, qui era un dels notaris que exercia a Figueres i el que més escriptures signava, amb prop d'un miler al llarg d'aquest any.

A l'hora d'elaborar les fitxes catalogràfiques de cada volum, l'Arxiu Comarcal ha localitzat des de la construcció d'un pailebot a Roses encarregat per Josep Rahola Berga, així com el lloguer del Gran Cafè Modern de la mateixa població per 125 pessetes mensuals. Aquest Gran Cafè Modern disposava de prop de 300 cadires i 43 taules de marbre. També es destaca la venda d'una fàbrica de gasoses i sifons al carrer Pi i Sunyer, 57 i com el comerciant de Barcelona, Joan Marly Deu, va adquirir un parell de finques al Gardissó i al Colomer de Llançà i una casa al carrer del Mar de la mateixa població.

Entre altres documents cal remarcar-ne un on el diputat de la Mancomunitat Rafel Torroella Cardoner de Portbou ven unes finques a Pere Hortensi Joan a Garriguella. A més a més, la presència minera continua aquests anys i s'arrendaren tres mines per 3.500 pessetes anuals a Maçanet de Cabrenys per part de Carles Cusí de Miquelet, Josep Pagès Bofill i Norbert Seseras Pagès. En aquest sentit, la presència de l'important industrial i hisendat Carles Cusí queda palesa en nombroses escriptures.

També Ricard Pichot Gironès, violoncelista barceloní, va fer testament amb el notari Dalí. En aquest sentit, són nombroses les escriptures de cadaquesencs signades amb el pare del pintor com ara la venda d'olivets a Capacunills per part de Manel Rahola Puignau, i del cadaquesenc resident a Madrid, Silvi Rahola al Junquet i la Riera, entre altres.



Part fonamental del patrimoni documental

La documentació generada per la institució notarial al llarg dels segles constitueix avui una part fonamental del nostre patrimoni documental. Des del segle XIII, la figura del notari, com a persona que autoritzava qualsevol contracte o document del contingut del qual donava fe, coneixerà un desenvolupament progressiu de la seva funció social. La seva intervenció es va fer corrent a l´hora de definir i establir les condicions que regien molts aspectes de la vida de relació entre les persones.