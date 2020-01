Sant Llorenç de la Muga fa gala de la seva carbonera

Com ja ha esdevingut una tradició, el Futbol Club Sant Llorenç de la Muga ja disposa de la seva Carbonera que fumeja a l'entrada del poble. Enguany la Carbonera l'han realitzat amb 39.000 quilos de llenya 100% d'alzina.

El passat dissabte 11 de gener, un grup de voluntaris i veïns va fer la pila, i amb la incansable ajuda dels voluntaris la Carbonera. L'endemà, el diumenge dia 12 de gener es va fer l'encesa a les dotze del migdia, i el ja tradicional vermut obert a tots els veïns de Sant Llorenç de la Muga

Des d'aquell moment, queda per davant ens 14 dies i 14 nits de vigilància sense aturador, per tal de poder-ne obtenir el carbó artesà 100% d'alzina. En aquests dies on la Carbonera està en ple funcionament, es rebran diferents visites per tal d'aconseguir el nostre principal objectiu: recuperar aquest ofici oblidat que tan important va ser pel poble. En les visites es pot saber, entre d'altres, totes les curiositats sobre com es fa el carbó, quines eines s'utilitzen o perquè es fa carbó a Sant Llorenç de la Muga. Aquest ofici va esdevenir una forma de viure molt estesa dins del nostre municipi.

El carbó que se n'obté es pot trobar en diferents formats a molts establiments de la comarca, i també dins la XII Fira del Carbó i de la Mongeta del pròxim 1 de Març de Sant Llorenç de la Muga que organitza el Futbol Club Sant Llorenç de la Muga.