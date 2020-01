L'Escala commemora els 150 anys del naixement del compositor Avi Xaxu

Aquest dimarts, ara fa 150 anys, va néixer el compositor Josep Vicens i Juli, més conegut com el Xaxu o l'Avi Xaxu. Aprofitant aquesta efemèride, l'Escala inicia els primers actes d'una commemoració que s'allargarà durant tot l'any. Així, dimarts a les 10 del matí, es presentarà el logotip de l'Any Avi Xaxu dissenyat per Francesc Sala i Giralt i, una hora més tard, es farà un acte institucional al cementiri municipal. Allí hi haurà parlaments de les autoritats i una ofrena floral a la seva tomba. , comptant-s'hi parlaments i ofrena floral a la tomba del músic.

L'activitat següent es farà dissabte a partir de les 5 de la tarda al Centre Cultural Municipal Xavier Vilanova. Es tractarà d'una vetllada musical titulada «Xaxu. Sardanes, peces corals i alguns apunts musicals» i l'actuació de la cobla Els Rossinyolets de Castelló d'Empúries, el Cor Indika dirigit per Ramon Manent i el pianista Ivan Joanals. Allí es glossarà la vida i obra musical de Josep Vicens, reclamant-lo dins de la història musical catalana no sols com a compositor sardanista, sinó com a compositor de cobla orquestra i autor de música de diferents gèneres: peces religioses, obres escèniques, sardanes, obres per a cobla, peces corals, ballables, peces de concert, entre altres.

Posteriorment, i durant tot l'any 2020, es celebraran moltes més activitats com ara audicions, concerts, cicles de xerrades, entre altres, que giraran a l'entorn i per a recuperar la memòria i obra musical del compositor escalenc.