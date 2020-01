Figueres omple el Teatre El Jardí per ajudar els nens d'un orfenat d'Uganda

Figueres ha tornat a demostrar la seva solidaritat, en aquesta ocasió, per ajudar els nens d'una escola orfenat d'Entebbe, Uganda d'on ha sortit el New Cor Safari que ja ha visitat Figueres en diferents ocasions. Diumenge passat dia 12 de gener el Teatre Jardí es va omplir de gent per assistir a l'espectacle benèfic en què van participar més de 200 alumnes d'una quinzena d'escoles escèniques de Figueres i la comarca. Els organitzadors, l'Agrupació figuerenca We Love Uganda ha mostrat la satisfacció i agraïment per la resposta solidària de les escoles i del públic. Prop de 700 persones van assistir a la gala contra la pobresa infantil i les desigualtats que destinarà els beneficis a ajudar a pal·liar les mancances en alimentació, sanitat i educació que pateix el centre.

La música, el ball i el teatre han estat els fils conductors d'aquest espectacle on ha sonat la música del New Cor Safari i s'ha comptat amb el talent dels alumnes de les escoles: Acting Figueres, Art and Dance Estudi Bel González, Beat Dance Studio Figueres, Aula de Teatre Eduard Bartolí de Figueres, Coral Sant Pau i Coral Ramon Muntaner, Dance Me Figueres, Escola de Dansa i Música Pilar Sánchez, Escola de Música Allegro i Orquestra Versatile del Casino Menestral, Escola de Nou Moviment i Dansa Contemporània El Paller de Castelló d'Empúries, Escola Mónica Lucena, Escola de Dansa Marta Coll, Sergi Brugués dansa urbana i La Nau Oliva. Per amenitzar encara més l'espectacle el públic va poder gaudir de les veus de la petita Yolaini de La Voz Kids i de les joves coristes d'Eurojunior 2019