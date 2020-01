Òmnium Alt Empordà dedica el nou cicle de lectures comentades al gènere conte

El 20 de gener comença una nova edició del cicle de lectures comentades de literatura catalana que organitza cada any Òmnium Alt Empordà. Les xerrades es fan sempre al mateix lloc i a la mateixa hora: a la Biblioteca Fages de Climent de Figueres, a les 19.00 hores. L'eix vertebrador, aquesta vegada, és el gènere del conte dins de la literatura catalana.

La sessió inaugural és a càrrec de l'escriptor Damià Bardera, i presenta el conte com un gènere amfibi. La resta de sessions seran conduïdes per diversos professors de literatura de Figueres, amb el programa següent:



30 de gener: El «quadre de costums» i els límits literaris, a càrrec de Jordi Mascarella .

El «quadre de costums» i els límits literaris, a càrrec de . 4 de febrer: El laberint narratiu de Quim Monzó, a càrrec de Joan Ferrerós .

El laberint narratiu de Quim Monzó, a càrrec de . 10 de febrer: Espriu que baixava les escales, a càrrec d' Assumpció Heras .

Espriu que baixava les escales, a càrrec d' . 20 de febrer: Carme Riera i Ramon Solsona, dos escriptors oulipians?, a càrrec de Lourdes Godoy .

Carme Riera i Ramon Solsona, dos escriptors oulipians?, a càrrec de . 27 de febrer: Mercè Rodoreda: un conte, a càrrec d' Àngels Gardella .

Mercè Rodoreda: un conte, a càrrec d' . 2 de març: Víctor Català i el conte, a càrrec d'Irene Muñoz.



El curs és obert a tothom i gratuït, però la novetat d'aquest any és que aquesta activitat serà reconeguda com a activitat formativa pel Departament d'Educació per a tots els docents que s'hi hagin inscrit. Les inscripcions són obertes fins al 19 de gener a http://ves.cat/errF

Després d'una breu introducció sobre l'autor i l'obra que permeti posar-la en context, les sessions se centren en la lectura i comentari dels textos que es lliuraran en començar.