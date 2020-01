Castelló d'Empúries acosta l'òpera als més petits

Es en una versió per a infants de l'òpera El barber de Sevilla, de Rossini.

Es en una versió per a infants de l'òpera El barber de Sevilla, de Rossini.

La biblioteca Ramon Bordas i Estragués de Castelló d'Empúries participa en el projecte PetitLiceuBIB per acostar l'òpera als més petits.

La iniciativa consisteix a fer un taller participatiu, dirigit per la divulgadora musical Maria Josep Anglès i basat en una versió per a infants de la reconeguda òpera El barber de Sevilla, de Rossini.

El taller està adreçat a nens i nenes entre 8 i 12 anys, que han d'anar acompanyats d'una persona adulta. El taller es realitzarà el dimarts 28 de gener, a les 17 h. a la Biblioteca. És gratuït, però les places són limitades i cal inscripció prèvia.

I per complementar el taller assistirem a la funció Del jove barber de Sevilla el dissabte a les 12 h al Gran teatre del Liceu, a un preu molt especial: 12 € per persona.