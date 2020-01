Presenten la imatge del Carnaval de Roses 2020

L'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, el regidor de Cultura i Festes, Èric Ibáñez i Vinyet Castellanos, autora del cartell, han presentat avui el Cartell del Carnaval de Roses 2020, una imatge on una màscara multicolor pren tot el protagonisme per anunciar la celebració de la gran festa rosinca, que enguany tindrà lloc del 20 al 24 de febrer.

El consistori segueix apostant en aquesta edició per la creació d'artistes locals, continuant amb la tendència iniciada els darrers anys per mostrar les diferents visions que els mateixos rosincs i rosinques poden aportar d'una festa que coneixen molt de prop.

En aquesta ocasió, la responsable del cartell ha estat Vinyet Castellanos Roig, estudiant de Publicitat i Relacions Públiques a la Universitat de Girona que, gràcies als seus estudis, ha pogut adquirir coneixements de disseny gràfic. Per Castellanos, aquesta és una "gran oportunitat professional", pel que ha agraït molt que l'Ajuntament de Roses hagi escollit la seva creació.

L'artista ha explicat que fa un any que va confeccionar el cartell i que té un significat molt especial per ella: "amb els tons blaus utilitzats he volgut representar la Badia de Roses i les gotes del fons són les llàgrimes que els rosincs i rosinques vessen quan acaba el Carnaval".

Per l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, és "un plaer tenir una rosinca com a autora del cartell de Carnaval d'aquest any" i ha elogiat l'artista pel que fa als colors utilitzats pel que ha indicat que és "un cartell que impacta, que és el que s'espera, que sigui una bona representació de l'esdeveniment".

El cartell presentat aquest migdia serà la imatge omnipresent del Carnaval 2020 a Roses, que se celebrarà del 20 al 24 de febrer, ja que amb ella s'il·lustraran totes les campanyes i material promocional (cartells, revistes, programes, samarretes, pins, davantals...) que l'Ajuntament realitza en cada edició per a la difusió d'aquesta festa.