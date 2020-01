Figueres reivindica les figures de Carme Montoriol, Víctor Català i Margarita Xirgu

La Biblioteca de Figueres estrena l'any 2020 amb nombroses propostes culturals que vénen a complementar la seva activitat habitual. Al llarg del primer trimestre de l'any les dones tindran un paper protagonista dins la programació, doncs la biblioteca reivindicarà diverses figures destacades de les lletres catalanes.

Aquest 2020 s'alliberarà d'una injustícia a la dramaturga, narradora, poeta, pianista i traductora, Carme Montoriol, que tot i ser nascuda a Barcelona el 1892, sempre es considerà figuerenca i empordanesa. Amb la seva breu però subtilíssima obra dramàtica, Montoriol mereix un lloc privilegiat entre els grans clàssics moderns del teatre català, motiu pel qual el Teatre Nacional de Catalunya portarà a escena "L'huracà" que, estrenada l'any 1935, retrata amb enorme subtilesa psicològica el conflicte angoixant d'una dona tràgicament absorbida per la possessiva relació que el seu fill li reclama d'una manera obsessiva.

El 22 de gener M. Àngels Cabré, en la seva xerrada sobre el Lyceum Club Femenino, ens explicarà quin paper hi va dur a terme Carme Montoriol com a dinamitzadora cultural que va promoure la millora de l'educació femenina i la igualtat de gènere, el 14 de març els membres del Club de lectura Llegir el Teatre assistiran a la posada en escena de "L'huracà" al TNC, obra que comentaran el 25 de març en el marc del Club de Lectura Llegir el teatre, tot comptant amb la participació de la filòloga i estudiosa de Carme Monturiol, Anna Maria Velaz.

El 13 de febrer, amb una xerrada a càrrec de la professora i investigadora en Literatura contemporània a la Universitat de Girona, Mita Casacuberta, la protagonista serà Víctor Català. Mita Casacuberta és la directora de la Càtedra Víctor Català i ens explicarà el projecte d'aquesta institució. Els membres dels clubs de lectura participaran activament donat que hauran llegit Solitud, Tots els contes i el llibre de poemes Llibre blanc: policromi-tríptic.

Allargant una mica la celebració de l'Any Margarita Xirgu, que va tenir lloc el 2019, el 17 de febrer l'activista cultural Araceli Bruch ens oferirà una xerrada sobre la trajectòria vital i artística de la Xirgu, que es complementarà amb una lectura dramatitzada el 3 de març on l'actriu Àngels Bassas i la violoncel·lista Esther Vila ens oferiran "Narracions: la correspondència de Margarida Xirgu", un viatge amb música de violoncel per a donar veu a l'epistolari íntim de la internacionalment coneguda actriu, directora i pedagoga teatral. Aquesta activitat s'emmarcarà en els actes a l'entorn de la commemoració del 8 de març com a Dia Internacional de les Dones, i al llarg d'una setmana se succeiran les propostes: el 4 de març, l'editora Maria Bohigas (Club Editor) ens parlarà abastament d'una altra gran dama de les lletres catalanes, Aurora Bertrana, arran de la publicació per Club Editor de l'edició crítica de la novel·la Entre dos silencis. Així mateix, el 6 de març la científica i professora Núria Salán, presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia pronunciarà la conferència L'Enginy (in)visible, sobre el paper de les dones en el món tecnològic al llarg de la història. Núria Salán és doctora en ciència de materials i enginyeria metal·lúrgica per la Universitat Politècnica de Catalunya i professora de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT). Salán és una científica que participa activament en la promoció de l'empoderament de les noves generacions de dones tecnòlogues en tots els àmbits de la ciència i la tecnologia, com l'enginyeria, la informàtica, l'arquitectura i les telecomunicacions, a través de la captació de talent femení i de diverses investigacions en materials i tècniques d'innovació docent i mètodes d'aprenentatge.

Pel que fa a la vessant operística, i en el marc de les activitats del club de lectura LiceuBib, les dones també hi tindran un paper rellevant, doncs el 7 de gener Miquel Alsina realitzarà el comentari del llibre Maria Callas: "He viscut d'art, he viscut d'amor" de David Lelait, dedicat a aquesta gran Prima donna. Seguint en l'àmbit operístic, el 25 de febrer tindrà lloc una sessió dedicada a Les heroïnes de Puccini: pincellades biogràfiques amb fragments d'òpera, amb narració i interpretació a càrrec de la soprano Clara Valero, que realitzarà un repàs biogràfic de les dones reals i les protagonistes de les òperes de Puccini: Mimí (La Bohème), Manon, Tosca, Butterfly, Turandot, etc. Mentre que el 24 de març el divulgador musical del Gran Teatre del Liceu, Pol Avinyó, ens oferirà una conferència sobre Lohengrin, l'òpera amb què Katharina Wagner (besneta del compositor i directora del Festival de Bayreuth) debuta a Barcelona amb una de les obres més emblemàtiques —i la més romàntica— de Richard Wagner, que també fou la primera del compositor alemany que es va estrenar a Barcelona, el 1882.

*Els actes emmarcats dins del club de lectura LiceuBib són oberts a totes les persones que hi estiguin interessades.

Així mateix, en el marc de les activitats que es duen a terme dins dels clubs de lectura, les escriptores Mar Bosch (3 de febrer) i Cristina Masanés (10 de març) seran a la biblioteca per comentar els seus llibres amb les lectores i lectors que prenen part en les tertúlies literàries, i tothom que hi vulgui participar.

Al llarg del 2020 Figueres celebrarà el mil·lenari de la parròquia de Sant Pere amb una trentena d'activitats, i a la Biblioteca, del 13 de gener al 15 de febrer, s'hi podrà veure una mostra de materials bibliogràfics relacionats amb l'efemèride. Així mateix, el 16 de gener la bibliotecària Inés Padrosa oferirà la conferència "Dels còdexs dels monestirs als llibres litúrgics de les parròquies. La parròquia de Sant Pere de Figueres com a exemple".

Al llarg del primer trimestre del 2020 també comptarem amb un mini cicle de novel.la històrica a càrrec de l'escriptor i periodista Narcís Gironell, que el 5 de febrer dedicarà una sessió a Isabel Allende i el dia 9 de març a Ken Follet. Isabel Allende va rebre el Premi Barcino de Novel·la històrica 2019 amb l'obra Largo pétalo de mar; altres títols de novel·la històrica són La Isla bajo el mar i Inés del alma mía. Pel que fa a Ken Follett, farà referència a la trilogia Els pilars de la terra i a la sèrie "The Century".

El mes de març tindran lloc tres xerrades sobre filosofia, la primera, el dia 12, anirà a càrrec d'Alba Padrós que ens parlarà de Mary Wollstonecraft, considerada una de les precursores de la literatura i filosofia feminista amb la seva obra Vindicació dels drets de la dona (1792). Les dues xerrades restants aniran a càrrec de Max Pérex, que els dies 16 i 23 de març, ens parlarà dels filòsofs Francesc Suñer i Capdevila i Salvador Dalí, respectivament.

En l'apartat musical, el 7 de febrer tindrà lloc la presentació del llibre Los niños que salvaron la música, una història en homenatge a la banda de rock Queen. Un conte per a infants de 9 a 99 anys escrit i il·lustrat per Albert Alforcea, la presentació del qual es complementarà amb l'actuació musical d'Edu Quinós, que interpretarà temes en acústic de la banda Queen.

D'altra banda, el 19 de febrer tindrà lloc una conferència a càrrec de Jordi Jordà per donar a conèixer la Viola de roda, mostrant-la, explicant com és, com funciona, com es toca... La presentació es complementarà amb un concert on es podrà escoltar la viola de roda en diferents tipus de música, de diferents èpoques i països i en combinació amb altres instruments. Així mateix, el públic assistent podrà gaudir d'una mostra de material del luthier Sedo Garcia, el fabricant de violes de roda més important de Catalunya, que permetrà copsar el procés de fabricació.

La Biblioteca donarà continuïtat al projecte Paraula de músic que va néixer el 2017 amb la voluntat de dinamitzar la secció de música de la biblioteca i, alhora, donar visibilitat als grups locals. El concert d'enguany, que tindrà lloc el 18 de març, anirà a càrrec de la banda empordanesa de mestissatge electrònic, CUITS.

Pel que fa a les arts escèniques, el 26 de febrer el dramaturg Oriol Morales serà present al club de lectura "Llegir el teatre" per comentar la seva obra Bruels que l'any 2018 va rebre el Premi Adrià Gual de l'Institut del Teatre, i l'1 de febrer podrà veure's al Teatre municipal el Jardí.

D'altra banda, en el marc de la "Quinzena mallorquina", que suposarà focalitzar la mirada en diferents propostes d'arts escèniques de les Illes Balears per part dels teatres de Girona / Costa Brava / Pirineus del 28 de febrer al 20 de març de 2020, i coincidint amb la posada en escena de Rostoll cremat de Toni Gomila el 28 de febrer al Teatre municipal el Jardí, l'11 de març es comentarà la lectura d'aquest text teatral en el marc del club de lectura "Llegir el teatre".

El 19 de març tindrem el goig de presentar a les usuàries i usuaris de la Biblioteca una activitat molt especial, Llibràlegs, una proposta de teatre íntim a la biblioteca en format alternatiu, on s'enllacen quatre històries breus entre dues actrius. Una emblemàtica iniciativa del Festival Temporada Alta de Girona, amb textos de quatre autores imprescindibles del panorama català: Marta Buchaca, Clàudia Cedó, Daniela Feixas i Carla Torres. Una obra dirigida per l'artista pluridisciplinària Leo Castro i interpretada per les actrius Mercè Pons —que assumeix el paper que feia l'enyorada Cristina Cervià— i Meritxell Yanes.

En l'àmbit formatiu, la Biblioteca Fages de Climent, ha organitzat un Taller pràctic de narrativa periodística per a joves de 3r d'ESO a càrrec de Carme Caum. En la sessió del 4 de febrer, els i les joves assistents, a partir d'una fotografia, aprendran a fer-se les 5 preguntes que es fa el periodista: Qui és? Què ha fet? Quan ho ha fet? On ho fet? Per què?. Mentre que en la sessió del 18 de febrer, provaran què passaria si escrivissin una notícia amb un narrador que no fos el periodista.

Així mateix, per tal de reduir la bretxa digital i gràcies al suport de la Diputació de Girona, la Biblioteca seguirà oferint Tallers TIC els dies 5, 6 i 7 de febrer. En els tallers d'enguany es donarà continuïtat a la iniciació en la informàtica, l'ús dels telèfons mòbils i les tauletes.

Pel que fa a la programació familiar, les usuàries i usuàries de més curta edat podran gaudir dels contes per nadons (-3 anys) dos divendres a la tarda al mes, i de les hores del conte (+3 anys) que tenen lloc els matins de dos dissabtes al mes. Seguint amb les propostes per a infants, en el marc del projecte Petit LiceuBIB, el dissabte 25 de gener s'ha programat un taller participatiu a partir de l'òpera per a infants El jove barber de Sevilla, en què els assistents (+ 8 anys) gaudiran de l'emoció de la mítica obra de Rossini, de la comicitat de l'argument ple d'embolics, uns personatges encisadors i unes cançons i melodies rítmiques i ornamentades.

Com ja és habitual, també tindran lloc nombroses presentacions de llibres que trobareu referenciades en les agendes mensuals de la biblioteca.

