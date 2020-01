L'escola d'arts escèniques Acting Figueres estrena seu al carrer Sant Pau de Figueres

Una rua amb xaranga recorrent el carrer Sant Pau de Figueres va servir divendres passat per aixecar el teló de la nova llar de l'escola d'arts escèniques Acting Figueres. El nou emplaçament, ubicat al carrer Sant Pau, 65, a tocar de l'institut Ramon Muntaner, suposa un pas endavant no només ampliant superfície d'escola -ara es disposa de 600 m2- i millorant la comoditat de l'alumnat sinó que també iniciant nous projectes, entre ells un curs de doblatge. Al capdavant d'Acting Figueres hi ha Ernest Ollero, responsable de la direcció artística, i Antoni Alinquer, encarregat de la part de gestió. Els acompanyen en aquesta aventura creativa, que va ser avalada amb l'assistència de l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, una desena de professionals, tots ells de la comarca, talent local en actiu.



En el nou local, els alumnes disposaran d'espais diferenciats per dur a terme la seva formació: una aula de teatre de 250 m2, una sala de dansa amb mirall, un estudi de gravació, un plató de cinema totalment equipat, vestuari amb dutxes i, fins i tot, un espai central amb cintes aèries per practicar circ. «Volíem donar resposta» a les necessitats dels alumnes, reconeix Ollero, qui assegura però, que guanyar espai no suposarà massificar les classes. «Oferim artesania dins les arts escèniques, un ensenyament quasi personalitzat amb un professorat que cuida moltíssim els alumnes, no volem perdre aquesta essència de família», conclou. De fet, els grups tenen un nombre màxim de catorze alumnes.

Acting Figueres va iniciar el camí fa tres anys i sempre s'ha mostrat com una escola molt activa participant en un munt de propostes culturals, lúdiques i socials. «Volem que els alumnes puguin posar en pràctica tot allò que aprenen», confirma Ollero.