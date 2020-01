Fortià posa humor al primer dia d'actes de la festa major

Fortià celebra la seva festa major d'hivern aquest cap de setmana, dedicada a sant Julià i santa Basilissa, una de les més matineres de l'any. Des d'aquest divendres i fins a diumenge el poble s'omplirà d'activitat. Una de les novetats arriba aquest divendres, primer dia de la festa: «Després de tantes festes, obrim amb una proposta cultural, la comèdia Després de la mort, què?, de la companyia Oriart, que es representa a dos quarts de deu del vespre, al Centre Agrícola i Social», explica el regidor Pol Meseguer. L'entrada serà a través de taquilla inversa i els beneficis aniran per a La Marató de TV3, i se sumaran així als actes que ja es van fer al municipi per recaptar fons.

Una altra de les novetats de la programació arriba dissabte amb la visita guiada a l'església de Sant Julià i Santa Basilissa a les 11 del matí: «Ja es va fer per les Jornades Europees del Patrimoni, però ara en fem una segona tongada perquè va tenir molt d'èxit», diu Meseguer.

El poble ha previst per al dissabte festiu un conjunt d'activitats per a tots els públics, com ara el passeig en poni pel parc bosc, de les 11 a la 1 del migdia, i a la tarda hi haurà una sessió de jocs tradicionals per a petits i més grans. La nit de dissabte, recalca el regidor, és una de les més participatives. Arriba la tretzena edició del Playback popular, a les10 de la nit al Centre Agrícola, acompanyat de la RadioCassetteNight, un clàssic que la gent de Fortià cada any demana.

Continuen les activitats el diumenge amb la sortida ornitològica per conèixer els ocells més comuns de la zona de Fortià a partir de les nou del matí. La sortida serà dels Paradells. «Més enllà del patrimoni de cases i carrers que té el poble hi ha un patrimoni intangible que volem posar en valor», assenyala.



Passejades en poni, missa, esport i ball

La jornada seguirà amb passejades en poni, novament de les onze a la una, per als més petits, i ofici solemne amb acompanyament de la cobla Rossinyolets a partir de dos quarts d'una del migdia. A les sis de la tarda hi haurà Concert i ball al Centre Agrícola i Social amb la companyia del Quartet La Chatta, per al públic més tradicional. Finalment, es presentaran els equips de futbol del Fortià, dissabte a les dotze del migdia, i diumenge també hi haurà partit de futbol entre el CE Fortià i el Vilamalla FC en la categoria de cadets.