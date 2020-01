Arxivae evoca quan els Reis passaven per les Escoles Parroquials de Peralada

Arxivae (Arxius de l'Alt Empordà) destaca com a Document del Mes una fotografia de Josep Costa i Serra (1898-1976) que mostra una gran varietat de jocs arribades a les Escoles Parroquials de Peralada. S'hi mostren des de teatres de putxinel·lis, jocs de fireta, cavalls i carros de fusta així com cavalls de cartró, botiguetes per vendre carn, pilotes o jocs de bitlles. Totes aquestes joguines arribaven per Reis i eren ofertes per Miquel Mateu, propietari del castell de Peralada. Les Escoles Parroquials foren impulsades per Mn. Pere Dausà (1887-1935) i, amb moltes precarietats, el curs 1932-1933 s'iniciaren les classes al segon pis de la rectoria. Poc després, en el lloc on antigament hi havia el cementiri municipal, llavors desamortitzat es va construir l'edifici definitiu.

Josep Costa va ser un dels hereters de l'afició fotogràfica de Tomàs de Rocabertí, comte de Peralada. A l'Arxiu del Palau de Peralada es preserva la major part de la seva col·lecció que consisteix en uns 2.500 clixés de vidre i més de 2.000 imatges en posititu. La temàtica està relacionada amb la vila de Peralada i les peces de la col·lecció de Miquel Mateu i Pla (1898-1972).