Ana Merino guanya el 76è Premi Nadal amb la novel·la «El mapa de los afectos»

L'escriptora Ana Merino (Madrid, 1971) ha guanyat el 76è Premi Nadal amb la novel·la «El mapa de los afectos». Merino s'emporta el premi amb la seva primera novel·la, tot i que té ha publicat diverses obres de poesia i teatre. L'obra, que passa entre els EUA i Espanya, arrenca amb una relació secreta que manté una mestra d'escola en una petita comunitat rural als EUA. A partir d'aquí, s'endinsa en els misteris quotidians dels habitants del poble, encadenant les seves vides en diferents episodis per construir el mapa dels afectes a què fa referència el títol. Merino és també teòrica del còmic, catedràtica i fundadora d'un màster d'escriptura en castellà a la Universitat d'Iowa, que va dirigir del 2011 al 2018.

El mapa de los afectos inclou un mosaic de personatges per plasmar totes les maneres que hi ha de relacionar-se i de sentir afectes com l'amor, la pèrdua, la venjança, el desengany o la traïció. Al llarg de la novel·la, afloraran històries amagades, successos estranys i crims inexplicables, per concloure que només a través de la bondat es podrà seguir vivint.

L'autora s'ha presentat al premi amb el pseudònim Susan Storn i va presentar la novel·la sota el títol «Campos de fuerza».

La novel·la guanyadora del Nadal s'ha donat a conèixer en la tradicional vetllada literària de Reis a l'Hotel Palace de Barcelona, que també ha fet referència al Centenari Delibes, la carrera literària del qual va començar amb «La sombra del ciprés es alargada», Premi Nadal del 1947.

El jurat del Premi Nadal de Novel·la 2020 ha estat format per Alicia Giménez Bartlett, Care Santos, Lorenzo Silva, Andrés Trapiello i Emili Rosales. Aquest any, s'han presentat un total de 351 obres.

Una novel·la que passa al Cap de Creus

Per altra banda, l'escriptora Laia Aguilar (Barcelona, 1976) ha guanyat el 52è Premi Josep Pla amb l'obra «Pluja d'estels». La novel·la narra la reunió d'un grup d'amics que es troben cinc anys després d'un tràgic incident en una casa al Cap de Creus amb l'excusa de contemplar una pluja d'estels. Aguilar és una autora ja reconeguda per haver publicat obres de literaratura juvenil com «Wolfang (extraordinari)» que el 2016 va endur-se el Premi Carlemany.