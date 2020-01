Les biblioteques públiques reparteixen cartes per demanar llibres als reis

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha distribuït prop de 65.000 exemplars de cartes arreu de les biblioteques públiques de Catalunya, amb l'objectiu que els nens i nenes demanin llibres als Reis d'Orient.

Com cada any, el Servei de Biblioteques ha editat una Carta als Reis en català que té el distintiu de guardar un espai on els nens poden llistar tots aquells llibres que els agradaria llegir. La il·lustració de la carta d'aquest any ha estat feta per Francesc Rovira, il·lustrador amb una gran experiència en contes i revistes infantils.

I per ajudar els nens a decidir quins llibres volen demanar als Reis d'Orient, també existeix la Guia de literatura infantil i juvenil Cler d'Hivern, amb recomanacions de novetats editorials per a infants. Aquesta guia ha estat elaborada pel grup CLER, format per professionals de les biblioteques públiques de les comarques gironines i treballa des de l'any 2004 per tal de difondre la literatura infantil i juvenil.