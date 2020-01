El públic del Teatre El Jardí de Figueres vibra amb la gala del Concert d'Any Nou

El Teatre Municipal El Jardí de Figueres ha acollit, aquest dimecres al vespre, primer dia del 2020, la gran gala del Concert d'Any Nou protagonitzada per l'Orquestra Filharmònica de Catalunya sota la direcció de Carles Coll i Costa.

L'acte, organitzat per Tourist Club 65, ha tingut tots els ingredients necessaris per a arrencar la complicitat del nombrós públic assistent. Al costat dels valsos i danses de Strauss, no hi han faltat interpretacions de diversos compositors catalans, amb balls sardanistes i alguna clicada d'ull als mites empordanesos, com els rellotges tous de Dalí. El públic ha vibrat en moltes ocasions amb la programació oferta i amb algunes notes iròniques aportades pel director figuerenc.

Carles Coll ha dirigit l'Orquestra Filharmònica de Catalunya a Figueres. JORDI