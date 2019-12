L'Home dels Nassos es passeja per Figueres per acomiadar el 2019 amb alegria

Hi ha tradicions que no s'han de perdre i dites populars que tenen tot el seu fonament. Avui, 31 de desembre, l'Home dels Nassos s'ha passejat pels carrers i places de Figueres fent allò que més sap fer, ensenyar tants apèndixs nasals com dies queden per acabar l'any. Les fotos de Borja Balsera mostren la passejada d'aquest singular personatge, que no ha dubtat en demanar productes frescos en el mercat o enfilar-se a màquines de joguina per a plaer de petits i grans. Una presència que, sabem de bona font, s'ha repetit a la resta de pobles de l'Alt Empordà, on a cada plaça hi ha aparegut alguna Dona o Home dels Nassos fent honor al seu nom.