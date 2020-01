Quatre artistes dialoguen inspirant-se en l'Àngel de la Història de Benjamin

Les quatre tenen en comú haver arribat d'Anglaterra per instal·lar-se en diferents pobles catalans en la dècada dels vuitanta i pertànyer a una mateixa generació, aquella que prioritzava el treball manual per damunt de la tecnologia. Partint d'això i del costum «d'habitar aquells espais imaginaris suspesos entre el temps i la memòria», protagonitzen l'exposició «4x4: quatre artistes tot terreny» a l'espai FemArt de Ca La Dona, a Barcelona. Parlem de Lesley Yendell, Louise Sudell, Denys Blacker i Juliette Murphy, qui viu a Rabós d'Empordà des de fa anys i forma part del grup d'artistes Vibra.

El fil conductor de la mostra és, segons Murphy, «un diàleg amb l'actualitat, els moments convulsos del segle XXI, i com es reflecteix en la nostra obra» tan diferent entre sí. L'al·legoria de Walter Benjamin sobre l'Àngel de la Història, que mira cap al passat descobrint la barbàrie allí on la història es percep com un continu, ha esdevingut motor. «És un àngel que va d'esquenes cap al futur, evitant d'alguna manera el desastre», afegeix Murphy.

Tant Lesley Yendell, Louise Sudell com Juliette Murphy han imaginat creacions especialment per la mostra. L'obra de Murphy és una selecció de quatre xilografies sota el títol Propuesta de una huella en un tiempo real que cerca «reflectir el temps actual amb un punt que conté elements simbòlics del nostre món visual», explica l'artista, tot afegint que parteix «de l'enverinament d'un exespia en un banc a Anglaterra, és a dir, d'uns fets que succeeixen davant nostre i no te n'assabentes. Murphy ha volgut vincular-ho amb Portbou, «un poble amb molta història, tancat sobre si mateix».



La peça de Lesley Yendell, A Clean Sweep, un gran raspall fet amb branques natruals, esdevé una «metamorfosi de la realitat que ens apropa el fet familiar des d'un angle sorprenent».



També sorprèn l'única peça que no ha estat especialment creada per la mostra. És Fruit de l'atzar, de Denys Blacker, una obra de gran format que havia format part d'una perfomance de l'artista però que mai s'havia exposat anteriorment.



Tanca la mostra Amfiteatre de la Contemplació, de Louise Sudell, inspirat en un antic amfiteatre en ruïnes, lloc «on es revela la història i es desplega la memòria, un lloc de contemplació». Juliette Murphy és del parer que les dones artistes estan vivint un bon moment, darrerament. Les seves creacions generen molt d'interès. «Hi ha molta receptivitat, s'ha despertat alguna cosa», reconeix.