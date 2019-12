Dance Me Figueres desborda emoció en el seu desè «Hello Christmas»

Dance Me, l'escola de dansa de Sonia Navarro, va oferir el seu 10è Hello Christmas, el tradicional espectacle per donar la benvinguda a les festes de Nadal el passat 22 de desembre. Per desè any, els alumnes de l'escola van fer brillar la plaça Catalunya amb un show molt emotiu, davant de milers de persones, amics i familiars.

Els DME dancers, des dels més petits als més grans, van presentar les noves coreografies de diversos estils de dansa urbana, que havien estat treballant des de l'inici de curs. El punt àlgid del vespre va arribar amb el show final. Amb les emocions a flor de pell, tots els alumnes del Dance Me van reunir-se a dalt i davant de l'escenari per ballar una coreografia conjunta, cosa que va fer del Hello Christmas una de les actuacions més especials de l'any. Per a aquest desè curs, l'escola vol fer sentir els seus alumnes més especials que mai i des de l'inici de curs el calendari de l'escola està marcat per una intensa i sorprenent programació.