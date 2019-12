Castelló d'Empúries acomiada l'any amb múltiples propostes

L'activitat més popular a Castelló d'Empúries per acomidar l'any és el sopar i revetlla que es portarà a terme a la Sala Municipal a càrrec d'Oncolliga Girona i els Arquers del Comtat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries. Amb les entrades exhaurides ja fa dies, les portes s'obriran a les 21.30 h pel sopar i tot seguit les campanades. A partir d'un quart d'una de la matinada l'entrada serà lliure per a tothom i es podrà gaudir de servei de bar i disco mòbil fins ben entrada la matinada.

Altres opcions per fer un bon àpat de celebració ens l'ofereixen els restaurants del municipi que la nit de cap d'any preparen una carta especial. Des de Turisme de Castelló d'Empúries s'ha fet un recull on hi trobaràs un ventall de menús espectaculars. Per continuar la festa cal destacar que el sector d'oci d'Empuriabrava també es vesteix de gala i bars musicals i discoteques obriran les portes per celebrar una bona revetlla.

Per últim, no podem oblidar una altra de les propostes per rebre l'any com és menjar el raïm a ritme de les campanes de la Basílica de Santa Maria. A tres quarts de dotze és costum que la gent es concentri a la plaça esperant les dotze en punt. Depèn de l'any la plaça està més o menys concorreguda però és una opció a tenir en compte si es fa l'àpat a casa per començar l'any en un entorn incomparable i enguany encara més que la plaça ha estrenat nou arbre i nova il·luminació.